Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО





Про це



Так, близько 24 години на мосту на вулиці Рівненській, у сторону Київського майдану, зіткнулися автомобілі "ВАЗ", "Форд", "Рено" та "Фольксваген".



Зі слів свідків, причиною аварії стала ожеледиця та слизька дорога.



Через аварію можливе перекриття руху авто на тривалий час.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія за участю чотирьох авто на мосту по вулиці Рівненській.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 24 години на мосту на вулиці Рівненській, у сторону Київського майдану, зіткнулися автомобілі "ВАЗ", "Форд", "Рено" та "Фольксваген".Зі слів свідків, причиною аварії стала ожеледиця та слизька дорога.Через аварію можливе перекриття руху авто на тривалий час.

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