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Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО

Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участю чотирьох авто на мосту по вулиці Рівненській.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 24 години на мосту на вулиці Рівненській, у сторону Київського майдану, зіткнулися автомобілі "ВАЗ", "Форд", "Рено" та "Фольксваген".

Зі слів свідків, причиною аварії стала ожеледиця та слизька дорога.

Через аварію можливе перекриття руху авто на тривалий час.

Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО

Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО

Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО

Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО

Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО

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Теги: аварія, міст, ожеледиця
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Коментарі 3
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Аналогічна ситуація на мості по вул рівненській
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Це він і є !
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Одні пишуть на рівненській(волинські новини), інші біля там-таму, так де аварія? Ви хоч інфу перевіряйте, перед тим як викладати!!!
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