Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО
Сьогодні, 00:31
У Луцьку сталася аварія за участю чотирьох авто на мосту по вулиці Рівненській.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 24 години на мосту на вулиці Рівненській, у сторону Київського майдану, зіткнулися автомобілі "ВАЗ", "Форд", "Рено" та "Фольксваген".
Зі слів свідків, причиною аварії стала ожеледиця та слизька дорога.
Через аварію можливе перекриття руху авто на тривалий час.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 24 години на мосту на вулиці Рівненській, у сторону Київського майдану, зіткнулися автомобілі "ВАЗ", "Форд", "Рено" та "Фольксваген".
Зі слів свідків, причиною аварії стала ожеледиця та слизька дорога.
Через аварію можливе перекриття руху авто на тривалий час.
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Коментарі 3
Аналогічна ситуація на мості по вул рівненській
Це він і є !
Одні пишуть на рівненській(волинські новини), інші біля там-таму, так де аварія? Ви хоч інфу перевіряйте, перед тим як викладати!!!
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