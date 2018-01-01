Луцькі атовці бояться, що кошти з житлової програми не встигнуть освоїти. ВІДЕО





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Минулого року кошти виділяли наприкінці року і їх не встигли освоїти. Цього року 1 мільйон гривень, ймовірно, буде виділений на найближчій сесії міської ради. Хоча радник міського голови Ігор Поліщук зазначив у коментарі виданню «Під прицілом», що перерозподіл, можливо, буде пізніше. А питання щодо житла для атовців він назвав таким, що просякнуте політикою.



Олег Кобилинський, голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині, коментуючи ці слова під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд. LIVE», зазначив:



«Всі учасники АТО, громадські організації, політики знають, що я є аполітичним і я цим пишаюся. Я спілкуюся нормально і з «Батьківщиною», і з «Самопоміччю», зі всіма фракціями. У мене немає такого, що я схиляюся до якоїсь сторони. Хочемо, аби всі допомагали учасникам АТО. При каденції Миколи Романюка, питання, що стосували АТО, голосувалися одноголосно. Це єдине питання, яке має об’єднувати всіх, заради чого всі мають голосувати одноголосно. І тому такі фрази...Тим паче, він радник. Як може казати, що 1 мільйон не буде виділений? Для цього є бюджетна комісія, сесія міської ради. Ці питання не вирішуються одноосібно».



Андрій Дяченко, керівник Волинського осередку «Національного корпусу», додав, що можновладці своїми посадами зобов’язані опосередковано учасникам АТО. Він зазначив, що побратими прийдуть 28 листопада на чергову сесію, аби прослідкувати за ситуацією.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Атовці Луцька побоюються, що ситуація із фінансуванням житлової програми повториться.Пише Конкурент Минулого року кошти виділяли наприкінці року і їх не встигли освоїти. Цього року 1 мільйон гривень, ймовірно, буде виділений на найближчій сесії міської ради. Хоча радник міського головизазначив у коментарі виданню «Під прицілом», що перерозподіл, можливо, буде пізніше. А питання щодо житла для атовців він назвав таким, що просякнуте політикою., голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині, коментуючи ці слова під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд. LIVE», зазначив:«Всі учасники АТО, громадські організації, політики знають, що я є аполітичним і я цим пишаюся. Я спілкуюся нормально і з «Батьківщиною», і з «Самопоміччю», зі всіма фракціями. У мене немає такого, що я схиляюся до якоїсь сторони. Хочемо, аби всі допомагали учасникам АТО. При каденції Миколи Романюка, питання, що стосували АТО, голосувалися одноголосно. Це єдине питання, яке має об’єднувати всіх, заради чого всі мають голосувати одноголосно. І тому такі фрази...Тим паче, він радник. Як може казати, що 1 мільйон не буде виділений? Для цього є бюджетна комісія, сесія міської ради. Ці питання не вирішуються одноосібно»., керівник Волинського осередку «Національного корпусу», додав, що можновладці своїми посадами зобов’язані опосередковано учасникам АТО. Він зазначив, що побратими прийдуть 28 листопада на чергову сесію, аби прослідкувати за ситуацією.

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