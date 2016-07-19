Турчинов запропонував ввести воєнний стан на 60 діб
Сьогодні, 01:28
Голова РНБО Олександр Турчинов під час воєнного кабінету РНБО висловив пропозицію ввести в Україні воєнний стан через агресію Росії в Азовському морі.
Як повідомляє Depo.ua, Турчинов зазначив, що він пропонує ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб.
Петро Порошенко підтримав пропозицію і завтра вона буде винесена на позачергове засідання ВР.
Нагадаємо, 26 листопада російські кораблі протаранили український буксир, після чого обстріляли українські кораблі і захопили їх у полон.
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Як повідомляє Depo.ua, Турчинов зазначив, що він пропонує ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб.
Петро Порошенко підтримав пропозицію і завтра вона буде винесена на позачергове засідання ВР.
Нагадаємо, 26 листопада російські кораблі протаранили український буксир, після чого обстріляли українські кораблі і захопили їх у полон.
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