Шлюб за добу: у Нововолинську за рік майже сотня пар побралася по-новому

У Нововолинську рік тому стартував проект "Шлюб за добу".Про це у Facebook повідомила начальник міського відділу ДРАЦСуЯк відомо, послуга «Шлюб за добу» передбачає можливість проведення державної реєстрації шлюбу у скорочений строк, визначений нареченими, у тому числі у день поданої заявки.З моменту запровадження цього пілотного проекту, з 24.11.2017 року, такою послугою у Нововолинському міському відділі ДРАЦС скористалося понад 80 пар."Детально аналізуючи статистичні дані слід відзначити, що переважна більшість таких пар, це молоді люди, активні і прогресивні, які мають обмаль часу для вирішення юридичних питань, а тому така послуга для них є абсолютною необхідністю", - йдеться у повідомленні.За словами начальниці, другою категорією можна окремо відзначити шлюби, які зареєстровані з учасниками АТО.До третьої категорії можна сміливо віднести шлюби з іноземцями, зокрема» зареєстрували 18 шлюбів з громадянами іноземних держав, а саме:- 3 шлюби з громадянами Російської Федерації- 4 шлюби з громадянами Республіки Польща;- 1 шлюб з громадянином Королівства Іспанії;- 1 шлюб з громадянином Республіки Узбекистан;- 1 шлюб з громадянкою Естонської Республіки;- 1 шлюб з громадянином Алжирської НДР;- 1 шлюб з громадянами Республіки Туреччина;- 1 шлюб з громадянином Республіки Ірак;- 1 шлюб з громадянином Республіки Білорусь;- 1 шлюб з громадянкою Королівства Данія.- 1 шлюб з громадянином Італійської Республіки;- 1 шлюб з громадянином Федеративної Республіки Німеччина;- 1 шлюб з громадянином Чеської Республіки.Додаткову інформацію щодо організації «Шлюбу за добу» можна отримати у Нововолинському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану (м.Нововолинськ, проспект Дружби 23), а також за телефоном (03344) 3-01-21.