Шлюб за добу: у Нововолинську за рік майже сотня пар побралася по-новому
Сьогодні, 12:02
У Нововолинську рік тому стартував проект "Шлюб за добу".
Про це у Facebook повідомила начальник міського відділу ДРАЦСу Людмила Савік.
Як відомо, послуга «Шлюб за добу» передбачає можливість проведення державної реєстрації шлюбу у скорочений строк, визначений нареченими, у тому числі у день поданої заявки.
З моменту запровадження цього пілотного проекту, з 24.11.2017 року, такою послугою у Нововолинському міському відділі ДРАЦС скористалося понад 80 пар.
"Детально аналізуючи статистичні дані слід відзначити, що переважна більшість таких пар, це молоді люди, активні і прогресивні, які мають обмаль часу для вирішення юридичних питань, а тому така послуга для них є абсолютною необхідністю", - йдеться у повідомленні.
За словами начальниці, другою категорією можна окремо відзначити шлюби, які зареєстровані з учасниками АТО.
До третьої категорії можна сміливо віднести шлюби з іноземцями, зокрема» зареєстрували 18 шлюбів з громадянами іноземних держав, а саме:
- 3 шлюби з громадянами Російської Федерації
- 4 шлюби з громадянами Республіки Польща;
- 1 шлюб з громадянином Королівства Іспанії;
- 1 шлюб з громадянином Республіки Узбекистан;
- 1 шлюб з громадянкою Естонської Республіки;
- 1 шлюб з громадянином Алжирської НДР;
- 1 шлюб з громадянами Республіки Туреччина;
- 1 шлюб з громадянином Республіки Ірак;
- 1 шлюб з громадянином Республіки Білорусь;
- 1 шлюб з громадянкою Королівства Данія.
- 1 шлюб з громадянином Італійської Республіки;
- 1 шлюб з громадянином Федеративної Республіки Німеччина;
- 1 шлюб з громадянином Чеської Республіки.
Додаткову інформацію щодо організації «Шлюбу за добу» можна отримати у Нововолинському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану (м.Нововолинськ, проспект Дружби 23), а також за телефоном (03344) 3-01-21.
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Про це у Facebook повідомила начальник міського відділу ДРАЦСу Людмила Савік.
Як відомо, послуга «Шлюб за добу» передбачає можливість проведення державної реєстрації шлюбу у скорочений строк, визначений нареченими, у тому числі у день поданої заявки.
З моменту запровадження цього пілотного проекту, з 24.11.2017 року, такою послугою у Нововолинському міському відділі ДРАЦС скористалося понад 80 пар.
"Детально аналізуючи статистичні дані слід відзначити, що переважна більшість таких пар, це молоді люди, активні і прогресивні, які мають обмаль часу для вирішення юридичних питань, а тому така послуга для них є абсолютною необхідністю", - йдеться у повідомленні.
За словами начальниці, другою категорією можна окремо відзначити шлюби, які зареєстровані з учасниками АТО.
До третьої категорії можна сміливо віднести шлюби з іноземцями, зокрема» зареєстрували 18 шлюбів з громадянами іноземних держав, а саме:
- 3 шлюби з громадянами Російської Федерації
- 4 шлюби з громадянами Республіки Польща;
- 1 шлюб з громадянином Королівства Іспанії;
- 1 шлюб з громадянином Республіки Узбекистан;
- 1 шлюб з громадянкою Естонської Республіки;
- 1 шлюб з громадянином Алжирської НДР;
- 1 шлюб з громадянами Республіки Туреччина;
- 1 шлюб з громадянином Республіки Ірак;
- 1 шлюб з громадянином Республіки Білорусь;
- 1 шлюб з громадянкою Королівства Данія.
- 1 шлюб з громадянином Італійської Республіки;
- 1 шлюб з громадянином Федеративної Республіки Німеччина;
- 1 шлюб з громадянином Чеської Республіки.
Додаткову інформацію щодо організації «Шлюбу за добу» можна отримати у Нововолинському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану (м.Нововолинськ, проспект Дружби 23), а також за телефоном (03344) 3-01-21.
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