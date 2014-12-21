У Ковелі правоохоронці вилучили 4 тонни спирту

У Ковелі вилучили велику партію спирту на 1,5 мільйони гривень.Незаконний алкоголь зберігався у одного з мешканців Ковеля, - інформує управління ГУ ДФС у Волинській області.Так, правоохоронці вилучили більше чотирьох тонн спирту, який ймовірно призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить майже 1,5 млн грн.Крім того, вилучили автівку Opel combo, яким здійснювалось незаконне транспортування з метою збуту спирту.На даний час в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні проводиться ряд заходів з метою встановлення осіб, причетних до організації незаконного постачання спирту на територію області.Триває слідство.