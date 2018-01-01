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Помер легендарний гравець київського «Динамо»

Помер легендарний гравець київського «Динамо»
Легендарний нападник київського "Динамо" Віктор Каневський помер у віці 82 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст і письменник Деві Аркадьєв, передає УНІАН.

Капітан великої команди "Динамо" 1961 року, яка першою з немосковських клубів стала чемпіоном СРСР, Віктор Каневський помер в американському Брістолі в штаті Массачусетс, де проживав останнім часом. Історично Каневський – перший "елітний" динамівець повоєнної пори - корінний киянин.

Канева, як його ласкаво називали вболівальники "біло-синіх", грав центрального нападника. І досяг багато – забив 86 м'ячів в дуже сильному за світовими мірками того часу чемпіонаті СРСР. Він був єдиним киянином, який виступав за збірну Союзу на чемпіонаті світу 1962 року в Чилі.

Каневський був дуже технічним форвардом, мав свій фірмовий фінт, на який ловилися досвідчені захисники. Удар у нього був поставлений з обох ніг. Причому намагався бити для воротарів із найнесподіваніших позицій. Його гру відрізняли висока стартова швидкість і хороше бачення поля. Каневський був не просто командний гравець, він був справжній лідер, недарма в зоряному 1961 році йому довірили капітанську пов'язку.

Після завершення кар'єри Каневський працював тренером в запорізькому "Металурзі", "Металісті", "Пахтакорі", "Дніпрі", "Таврії" та інших клубах. У 1987 році виїхав до США, де і проживав до останніх днів.

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Теги: футболіст, Динамо, США
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