Помер легендарний гравець київського «Динамо»
Сьогодні, 15:29
Легендарний нападник київського "Динамо" Віктор Каневський помер у віці 82 років.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст і письменник Деві Аркадьєв, передає УНІАН.
Капітан великої команди "Динамо" 1961 року, яка першою з немосковських клубів стала чемпіоном СРСР, Віктор Каневський помер в американському Брістолі в штаті Массачусетс, де проживав останнім часом. Історично Каневський – перший "елітний" динамівець повоєнної пори - корінний киянин.
Канева, як його ласкаво називали вболівальники "біло-синіх", грав центрального нападника. І досяг багато – забив 86 м'ячів в дуже сильному за світовими мірками того часу чемпіонаті СРСР. Він був єдиним киянином, який виступав за збірну Союзу на чемпіонаті світу 1962 року в Чилі.
Каневський був дуже технічним форвардом, мав свій фірмовий фінт, на який ловилися досвідчені захисники. Удар у нього був поставлений з обох ніг. Причому намагався бити для воротарів із найнесподіваніших позицій. Його гру відрізняли висока стартова швидкість і хороше бачення поля. Каневський був не просто командний гравець, він був справжній лідер, недарма в зоряному 1961 році йому довірили капітанську пов'язку.
Після завершення кар'єри Каневський працював тренером в запорізькому "Металурзі", "Металісті", "Пахтакорі", "Дніпрі", "Таврії" та інших клубах. У 1987 році виїхав до США, де і проживав до останніх днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст і письменник Деві Аркадьєв, передає УНІАН.
Капітан великої команди "Динамо" 1961 року, яка першою з немосковських клубів стала чемпіоном СРСР, Віктор Каневський помер в американському Брістолі в штаті Массачусетс, де проживав останнім часом. Історично Каневський – перший "елітний" динамівець повоєнної пори - корінний киянин.
Канева, як його ласкаво називали вболівальники "біло-синіх", грав центрального нападника. І досяг багато – забив 86 м'ячів в дуже сильному за світовими мірками того часу чемпіонаті СРСР. Він був єдиним киянином, який виступав за збірну Союзу на чемпіонаті світу 1962 року в Чилі.
Каневський був дуже технічним форвардом, мав свій фірмовий фінт, на який ловилися досвідчені захисники. Удар у нього був поставлений з обох ніг. Причому намагався бити для воротарів із найнесподіваніших позицій. Його гру відрізняли висока стартова швидкість і хороше бачення поля. Каневський був не просто командний гравець, він був справжній лідер, недарма в зоряному 1961 році йому довірили капітанську пов'язку.
Після завершення кар'єри Каневський працював тренером в запорізькому "Металурзі", "Металісті", "Пахтакорі", "Дніпрі", "Таврії" та інших клубах. У 1987 році виїхав до США, де і проживав до останніх днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Страшне вбивство на Волині: подробиці
Сьогодні, 15:33
Помер легендарний гравець київського «Динамо»
Сьогодні, 15:29
ПриватБанк працюватиме в звичайному режимі*
Сьогодні, 15:23
Медіа