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Судили волинянку, яка напідпитку знесла паркан автівкою

Судили волинянку, яка напідпитку знесла паркан автівкою
Іваничівський районний суд наклав 10200 гривень штрафу на жительку села Низкиничі, яка, перебуваючи нетверезою за кермом, в’їхала в паркан у місті Нововолинськ.

Про це йдеться в ухвалі суду від 21-го листопада,- пише Буг.

Інцидент трапився 20-го вересня о 20:10 на вулиці Зеленій. Жінка не врахувала дорожню обстановку, не обрала безпечної швидкості руху та здійснила наїзд на паркан біля будинку №54, при цьому перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

В судовому засіданні вона свою вину у вчинених правопорушеннях визнала повністю, у вчиненому щиро розкаялася.

Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130, ст. 124 КУпАП, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на рік.

Фото на головній – ілюстративне.


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Теги: паркан, аварія
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