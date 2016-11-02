Міжнародна ІТ-компанія збирає команду розробників для відкриття офісу в Луцьку*

Минулого тижня міжнародний ІТ-гравець Astound Commerce, що займається створенням проектів електронної комерції, організував дводенний мітап E-commerce Fusion в Луцьку. У цілях події було не лише поділитися практичним досвідом розробки рішень, повним циклом створення проектів та внутрішніми процесами управління в компанії, але й розповісти про плани Astound із запуску ще одного центру розробки в Луцьку та пошуку ключової команди ІТ-фахівців для нового офісу. Саме core team допоможе організувати та налаштувати роботу нового офісу.На сьогоднішні Astound активно розвивається на українському ринку і входить до ТОП-25 ІТ-компаній за рейтингом ресурсу DOU.Територіально компанія представлена центрами з інжинірингу в Києві, Вінниці, Чернігові та Ужгороді, але продовжує щорічно зростати в межах 20-25% за кількістю спеціалістів.Упродовж мітапу, що відбувся 22 та 23 листопада, компанія Astound Commerce презентувала власний досвід у реалізації IT-проектів, зокрема: налагодження процесів ефективної роботи в проектних командах та комунікації з міжнародним замовником; як розвивати креативне мислення в роботі інженерів та як не піддаватися сумнівам і не потрапити у пастки мислення; а також розповіла про ключові тенденції сфери і технології, які є найбільш актуальними для спеціалістів з електронної комерції. Також команда спікерів представила успішні кейси розробки рішень, які реалізовувала для таких всесвітньо відомих брендів, як Adidas, L’Oreal, Under Armour, Crocs та інших.«E-commerce Fusion Meetup – насамперед подія про технології і практичний досвід ІТ-компанії для технічних спеціалістів. Компанія Astound Commerce зібрала ІТ-фахівців Луцька, щоб поділитися експертизою і запропонувати нові професійні можливості та розвиток у складі нашої команди фахівців», – розповів, Web Development Manager.Крім того, як пояснив Іван Печерський, на сьогоднішній день Луцьк достатньо активно розвиває ІТ-екосистему. У місті вже кілька років функціонує ІТ-кластер, який проводить відкриті події для учасників спільноти, є досить потужне Drupal-об’єднання, що задає темп у розвитку технологій міста, і, що не менш важливо, місто досить відкрите до нових гравців в ІТ-сфері й готове до активного сприяння розвитку екосистеми інформаційних технологій., радник луцького міського голови прокоментувала:«Такі події є чудовою можливістю для місцевої ІТ-спільноти отримати нові професійні знайомства та налагодити співпрацю, загалом згуртувати професійне середовище. Крім того, це є гарним сигналом для зовнішніх ІТ-компаній заходити на місцевий ринок. Луцька міська влада підтримує всі починання місцевого ІТ-середовища та пишається успіхами спільноти. Надалі, ми готові надавати інформаційну підтримку ІТ-сектору для залучення до галузі нових фахівців і співпрацювати з ІТ-компаніями, щодо впровадження новітніх технологій у місті».Відповідно, проведення E-commerce Fusion Meetup у Луцьку стало особливо актуальним з огляду на декілька причин. По-перше, IT-спеціалісти міста мали змогу дізнатися більше про досвід роботи міжнародної компанії з реалізації глобальних e-commerce проектів українськими розробниками і, по-друге, - про нові професійні можливості для луцьких спеціалістів від компанії Astound Commerce.Так, спеціалісти компанії поділилися досвідом того, як шість років тому відкривали офіс в Ужгороді, і розповіли, які виклики зустріли компанію на шляху досягнення цієї цілі. За цей час ужгородський центр розробки Astound виріс з 10 до близько 120 спеціалістів і продовжує поступово нарощувати оберти рекрутингу завдяки навчанню фахівців у межах освітнього проекту Boot Camp. Відповідно в рамках E-commerce Fusion Meetup в Луцьку учасники змогли дізнатися також і про стратегічні плани розвитку компанії та умови залучення фахівців; про кар’єрні можливості для IT-спеціалістів у новому офісі.«Наша компанія розглядає поєднання різних компенсаційних інструментів, що включають грошові винагороди, додаткові пільги і стимули, нематеріальну компенсацію. Ми дотримуємося принципів work-life balance, тож кожен може поєднувати професійні інтереси з особистими захопленнями», – зазначила, HR-спеціаліст ужгородського офісу Astound Commerce.Також Леся Микита додала, що комфортне внутрішнє середовище має суттєвий вплив на мотивацію і ефективність команди. Саме тому в компанії значну увагу приділяють професійному розвитку спеціалістів (завдяки участі у тренінгах, воркшопах і конференціях – як в Україні, так і за кордоном) та відпочинку (тімбілдинги, корпоративні свята, поїздки) і забезпечують комфортні умови в офісі (у приміщеннях облаштовані зони відпочинку, є спеціальні столи для роботи за ними стоячи) та ще багато іншого.«Я б хотів також підкреслити, що в разі обрання Луцька в якості нової локації для офісу Astound Commerce, ми будемо активно розвивати освітнє середовище та змінювати підхід до навчання ІТ-спеціалістів. Сьогодні компанія проводить безкоштовні програми Boot Camp з основ JavaScript, Frontend та QA у містах присутності в Чернігові, Вінниці та Ужгороді. І в Луцьку ми плануємо запуск аналогічних ініціатив, де кожен фахівець зможе отримати потрібну базу для старту роботи в ІТ чи зміни спеціалізації», – розповів, Frontend Development Manager у Astound Commerce.Під час свого виступу на тему «Роль Functional Manager у розвитку команд» Олександр Ахатов поділився досвідом менеджменту технологічних проектів: «Функціональний менеджер об’єднує зусилля команд, розвиває soft skills спеціалістів та розподіляє наявний ресурс за проектами. Як правильно поєднати стратегію, психологію та управлінські навички, щоб досягти потрібного балансу загалом у роботі та на конкретному проекті? Від швидкості реакції, прийняття рішень та управління спеціалістами залежить успішність компанії».Зазначимо, що компанія Astound Commerce – міжнародна IT-компанія, що забезпечує повний цикл створення e-commerce рішень. Astound Commerce заснована в 2000 році в Сан-Франциско та нараховує сім центрів розробки по всьому світу. Astound Commerce активно розвивається і на території України та має офіси у Києві, Вінниці, Ужгороді і Чернігові. Крім цього, центри розробки компанії представлені у Словаччині, Болгарії та Колумбії.