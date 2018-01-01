Краєвиди луцького Стиру 30-річної давнини. РЕТРОФОТО

Віктор Чухрай опублікував ретросвітлини річки Стир поблизу Луцького замку.



Він опублікував її на своїй сторінці у Facebook.



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"Фото з архіву, квітень 1988 року. Таким був Стир від порогу майстерні Миколи Голованя що будувалась. (Мій друг Володя Жупанюк)" - йдеться у дописі.







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