Краєвиди луцького Стиру 30-річної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:38
Фотограф Віктор Чухрай опублікував ретросвітлини річки Стир поблизу Луцького замку.
Він опублікував її на своїй сторінці у Facebook.
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"Фото з архіву, квітень 1988 року. Таким був Стир від порогу майстерні Миколи Голованя що будувалась. (Мій друг Володя Жупанюк)" - йдеться у дописі.
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Він опублікував її на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Панораму «Старого міста» поглинають якісь джунглі, - луцький фотограф
"Фото з архіву, квітень 1988 року. Таким був Стир від порогу майстерні Миколи Голованя що будувалась. (Мій друг Володя Жупанюк)" - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Фотографи міста Луцька ви і до сьогодні фотографуєте фігню та сміття крі мфотоапарата треба мати мізги. Усі фото чухрая за 45 років це сторія нашої провінційної цивілізації.
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