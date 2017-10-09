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У Луцьку під час безкоштовного медогляду у однієї людини виявили СНІД. ВІДЕО

У Луцьку під час безкоштовного медогляду у однієї людини виявили СНІД. ВІДЕО
У центрі Луцька 26 листопада на Театральному майдані діяла пересувна лабораторія від обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом. У одного обстежуваного виявили СНІД.

Усі охочі могли безплатно і анонімно зробити тест та перевірити наявність антитіл в організмі на СНІД та гепатит С, – йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"В нас є такі одноразові скарифікатори. І тест - безболісний. Всі вроді залишаються задоволеними...Через 15-20 хвилин приходять за результатом. Ми записуємо тільки ім'я...", - розповіла лаборант Наталія Матвєєва.

Акція у Луцьку вже цього року відбувається втретє. Так, 26 листопада тестування пройшло 20 охочих. Серед обстежених – у двох виявили гепатит С, в одного СНІД.

В мобільний амбулаторії на Театральному майдані м. Луцька можна буде обстежитись:

- 29 листопада, четвер з 11:00 по 14:00 години;
- 30 листопада, п’ятниця з 11:00 по 14:00 години.


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Теги: Луцьк, СНІД, тест
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