У Луцьку під час безкоштовного медогляду у однієї людини виявили СНІД. ВІДЕО
Сьогодні, 14:22
У центрі Луцька 26 листопада на Театральному майдані діяла пересувна лабораторія від обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом. У одного обстежуваного виявили СНІД.
Усі охочі могли безплатно і анонімно зробити тест та перевірити наявність антитіл в організмі на СНІД та гепатит С, – йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"В нас є такі одноразові скарифікатори. І тест - безболісний. Всі вроді залишаються задоволеними...Через 15-20 хвилин приходять за результатом. Ми записуємо тільки ім'я...", - розповіла лаборант Наталія Матвєєва.
Акція у Луцьку вже цього року відбувається втретє. Так, 26 листопада тестування пройшло 20 охочих. Серед обстежених – у двох виявили гепатит С, в одного СНІД.
В мобільний амбулаторії на Театральному майдані м. Луцька можна буде обстежитись:
- 29 листопада, четвер з 11:00 по 14:00 години;
- 30 листопада, п’ятниця з 11:00 по 14:00 години.
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Усі охочі могли безплатно і анонімно зробити тест та перевірити наявність антитіл в організмі на СНІД та гепатит С, – йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"В нас є такі одноразові скарифікатори. І тест - безболісний. Всі вроді залишаються задоволеними...Через 15-20 хвилин приходять за результатом. Ми записуємо тільки ім'я...", - розповіла лаборант Наталія Матвєєва.
Акція у Луцьку вже цього року відбувається втретє. Так, 26 листопада тестування пройшло 20 охочих. Серед обстежених – у двох виявили гепатит С, в одного СНІД.
В мобільний амбулаторії на Театральному майдані м. Луцька можна буде обстежитись:
- 29 листопада, четвер з 11:00 по 14:00 години;
- 30 листопада, п’ятниця з 11:00 по 14:00 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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