У Луцьку під час безкоштовного медогляду у однієї людини виявили СНІД. ВІДЕО

У центрі Луцька 26 листопада на Театральному майдані діяла пересувна лабораторія від обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом. У одного обстежуваного виявили СНІД.Усі охочі могли безплатно і анонімно зробити тест та перевірити наявність антитіл в організмі на СНІД та гепатит С, – йдеться у сюжеті Суспільного Волині."В нас є такі одноразові скарифікатори. І тест - безболісний. Всі вроді залишаються задоволеними...Через 15-20 хвилин приходять за результатом. Ми записуємо тільки ім'я...", - розповіла лаборантАкція у Луцьку вже цього року відбувається втретє. Так, 26 листопада тестування пройшло 20 охочих. Серед обстежених – у двох виявили гепатит С, в одного СНІД.В мобільний амбулаторії на Театральному майдані м. Луцька можна буде обстежитись:- 29 листопада, четвер з 11:00 по 14:00 години;- 30 листопада, п’ятниця з 11:00 по 14:00 години.