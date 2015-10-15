Акциз на цигарки з нового року виросте на 20%





Таке рішення ухвалили народні депутати, підтримавши законопроект №9260, передає



Окрім того, згідно з документом, податок на цигарки у 2019 році зросте двічі: з 1 січня - на 20%, і з 1 липня - ще на 9%.



Відповідні податкові зміни стосуються виключно цигарок і на алкогольну продукцію не поширюються, хоча спочатку КМУ пропонував підвищити акциз і на горілку теж, уточнив у коментарі УНН експерт Олексій Дорошенко.



"Що стосується алкоголю - все, як і планувалося, акциз не підвищують. Документ стосується виключно акцизного податку на тютюнові вироби", - сказав він.



Також нагадаємо, у компанії Beverage Trading Company заявили про те, що їхні колишні бізнес-партнери спробували привласнити і перепродати горілчаний бренд Medoff через офшори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня 2019 року ставка акцизного податку на тютюнові вироби збільшиться на 20%.Таке рішення ухвалили народні депутати, підтримавши законопроект №9260, передає УНН Окрім того, згідно з документом, податок на цигарки у 2019 році зросте двічі: з 1 січня - на 20%, і з 1 липня - ще на 9%.Відповідні податкові зміни стосуються виключно цигарок і на алкогольну продукцію не поширюються, хоча спочатку КМУ пропонував підвищити акциз і на горілку теж, уточнив у коментарі УНН експерт"Що стосується алкоголю - все, як і планувалося, акциз не підвищують. Документ стосується виключно акцизного податку на тютюнові вироби", - сказав він.Також нагадаємо, у компанії Beverage Trading Company заявили про те, що їхні колишні бізнес-партнери спробували привласнити і перепродати горілчаний бренд Medoff через офшори.

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