Справа Зайцевої: від претензій відмовилася ще одна постраждала





У Харкові від своїх претензій до Олени Зайцевої, яку звинувачують у смертельному ДТП, де загинули шестеро людей, відмовилася ще одна постраждала – вона стала третьою людиною, яка забрала свій позов після отримання компенсації від родичів підсудної, - пише



За законом, грошові виплати потерпілим повинні пом'якшити вирок. У той же час, інші постраждалі стверджують, що деякі платежі зафіксовані як благодійні внески, а тому вони не повинні вплинути на рішення суду.



"Якщо потерпілі відмовляються від своїх вимог до Зайцевої – це їх особиста справа. Мої потерпілі від своїх вимог до Зайцевої не відмовляються. І не готові розглядати ось ці перерахування — ось ці 50 тисяч благодійної допомоги, розглядати як докази, що пом'якшують провину Зайцевої", – пояснила Лариса Матвєєва, представник групи потерпілих.



У свою чергу, адвокат Олени Зайцевої нагадала про те, що закон зобов'язує враховувати виплати компенсацій як пом'якшувальну обставину.



"Якщо є дійсно документація, що підтверджує той чи інший факт щодо особи обвинуваченого, судом вона повинна бути врахована. Це прямо передбачено кримінально-процесуальним кодексом України", – заявила Юлія Козир.



Як відомо, 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова в центрі Харкова зіткнулися Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg, після чого "японець" вилетів на тротуар і врізався в пішоходів. В результаті наїзду п'ять осіб загинули на місці, шестеро постраждали.



Пізніше один з постраждалих помер. Дівчина-водій, яка була за кермом позашляховика, який влетів у натовп, була затримана. Нею виявилась 20-річна студентка ХНУ імені Каразіна Олена Зайцева. Другим фігурантом справи став 59-річний Геннадій Дронов, який займався торгівлею продуктами харчування та тютюновими виробами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами адвокатів, виплати потерпілим повинні пом'якшити вирок.У Харкові від своїх претензій до Олени Зайцевої, яку звинувачують у смертельному ДТП, де загинули шестеро людей, відмовилася ще одна постраждала – вона стала третьою людиною, яка забрала свій позов після отримання компенсації від родичів підсудної, - пише Уніан з посиланням на Сегодня.За законом, грошові виплати потерпілим повинні пом'якшити вирок. У той же час, інші постраждалі стверджують, що деякі платежі зафіксовані як благодійні внески, а тому вони не повинні вплинути на рішення суду."Якщо потерпілі відмовляються від своїх вимог до Зайцевої – це їх особиста справа. Мої потерпілі від своїх вимог до Зайцевої не відмовляються. І не готові розглядати ось ці перерахування — ось ці 50 тисяч благодійної допомоги, розглядати як докази, що пом'якшують провину Зайцевої", – пояснила Лариса Матвєєва, представник групи потерпілих.У свою чергу, адвокат Олени Зайцевої нагадала про те, що закон зобов'язує враховувати виплати компенсацій як пом'якшувальну обставину."Якщо є дійсно документація, що підтверджує той чи інший факт щодо особи обвинуваченого, судом вона повинна бути врахована. Це прямо передбачено кримінально-процесуальним кодексом України", – заявила Юлія Козир.Як відомо, 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова в центрі Харкова зіткнулися Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg, після чого "японець" вилетів на тротуар і врізався в пішоходів. В результаті наїзду п'ять осіб загинули на місці, шестеро постраждали.Пізніше один з постраждалих помер. Дівчина-водій, яка була за кермом позашляховика, який влетів у натовп, була затримана. Нею виявилась 20-річна студентка ХНУ імені Каразіна Олена Зайцева. Другим фігурантом справи став 59-річний Геннадій Дронов, який займався торгівлею продуктами харчування та тютюновими виробами.

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