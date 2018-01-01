Покровський переніс трансляцію свого звіту через ситуацію в Україні

Андрій Покровський переніс трансляцію свого звіту через ситуацію в Україні.



Про це депутат повідомив на сторінці своєї приймальні в мережі Facebook, - пише



Текст звернення подаємо без змін:



«Шановні лучани, впродовж останнього тижня я анонсував свій депутатський звіт в прямому ефірі «12 каналу» та запрошував Вас ставити свої запитання. Але ситуація в державі в останні дні суттєво змінилася. Російські військові обстріляли наші кораблі у Керченській протоці, захопили їх і взяли в полон наших моряків. З огляду на це Президент України ініціював введення воєнного стану в 10-ти областях України, а Верховна Рада його підтримала.



Зараз увага всіх українців та міжнародної спільноти прикута до найважливішого – захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Тому, вважаю, зараз недоречно говорити про місцеві проблеми та успіхи, коли на порядку денному стоять проблеми державного масштабу. Саме тому я вирішив перенести свій депутатський звіт. Я не уникаю відповідальності, і мені є про що звітувати перед виборцями. Але я переконаний, що відповідальні політики повинні заспокоїти суспільство, продемонструвати національну єдність та забезпечити порядок і злагоду.



Довіра та єдність – це ті цінності, які рятували нас у важкі часи, про дату звіту я обов’язково повідомлю і дам відповіді на усі питання, які вже надійшли до мене від вас.



Попри нестабільну ситуацію в державі та воєнний стан на частині нашої території, я сподіваюся, що в нашій області все буде спокійно: буде знайдено порозуміння з учасниками протестів на митних переходах та без конфліктів пройдуть вибори 23 грудня у 16-ти волинських ОТГ.



Закликаю усіх зберігати спокій і не піддаватися на можливі провокації. Я прошу у вас з розумінням ставитися до військових, бо саме вони на передових рубежах забезпечують наш спокій та безпеку. Я закликаю лучан і владу міста підтримувати і словом, і ділом учасників АТО та всіх військових нашого міста.



Переконаний, що все буде добре. Тимчасові труднощі зміцнять наш дух та віру в перемогу. Мир обов’язково прийде, і ми ще багато зробимо для нашого міста та держави. Будьте сильними, бережіть себе і своїх рідних.



Слава Героям України!»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радипереніс трансляцію свого звіту через ситуацію в Україні.Про це депутат повідомив на сторінці своєї приймальні в мережі Facebook, - пише Конкурент Текст звернення подаємо без змін:«Шановні лучани, впродовж останнього тижня я анонсував свій депутатський звіт в прямому ефірі «12 каналу» та запрошував Вас ставити свої запитання. Але ситуація в державі в останні дні суттєво змінилася. Російські військові обстріляли наші кораблі у Керченській протоці, захопили їх і взяли в полон наших моряків. З огляду на це Президент України ініціював введення воєнного стану в 10-ти областях України, а Верховна Рада його підтримала.Зараз увага всіх українців та міжнародної спільноти прикута до найважливішого – захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Тому, вважаю, зараз недоречно говорити про місцеві проблеми та успіхи, коли на порядку денному стоять проблеми державного масштабу. Саме тому я вирішив перенести свій депутатський звіт. Я не уникаю відповідальності, і мені є про що звітувати перед виборцями. Але я переконаний, що відповідальні політики повинні заспокоїти суспільство, продемонструвати національну єдність та забезпечити порядок і злагоду.Довіра та єдність – це ті цінності, які рятували нас у важкі часи, про дату звіту я обов’язково повідомлю і дам відповіді на усі питання, які вже надійшли до мене від вас.Попри нестабільну ситуацію в державі та воєнний стан на частині нашої території, я сподіваюся, що в нашій області все буде спокійно: буде знайдено порозуміння з учасниками протестів на митних переходах та без конфліктів пройдуть вибори 23 грудня у 16-ти волинських ОТГ.Закликаю усіх зберігати спокій і не піддаватися на можливі провокації. Я прошу у вас з розумінням ставитися до військових, бо саме вони на передових рубежах забезпечують наш спокій та безпеку. Я закликаю лучан і владу міста підтримувати і словом, і ділом учасників АТО та всіх військових нашого міста.Переконаний, що все буде добре. Тимчасові труднощі зміцнять наш дух та віру в перемогу. Мир обов’язково прийде, і ми ще багато зробимо для нашого міста та держави. Будьте сильними, бережіть себе і своїх рідних.Слава Героям України!»

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