У кінотеатрі «Multiplex» покажуть фільм «Робін Гуд». ВІДЕО*
Сьогодні, 16:58
У кінотеатрі «Multiplex», що у РЦ «Промінь», покажуть три прем'єри.
Фільм «Робін Гуд»
Вікове обмеження: 12+
Стрічка розповідає про Робіна з Локслі. Не встигнувши повернутися з Хрестового походу, він разом зі своїм товаришем-мавром розпочинає війну проти корумпованої англійської влади в особі шерифа Ноттінгему.
http://bit.ly/2FIrYyf
Фільм «Щасливі невдахи»
Вікове обмеження : 16+
Справжні чоловіки ніколи не здаються, і якщо вже вирішили чимось серйозно захопитися, то їх ніщо не зупинить. Ось і у Франції чудова сімка збирається разом, щоб втекти від поневірянь повсякденного дорослого життя. Адже коли проблеми тягнуть до дна, важливо залишатися непотоплюваними!
http://bit.ly/2FMxU9L
Фільм «Гарві і магічний музей»
Вікове обмеження : ЗА
Гарві - розумний і життєрадісний десятирічний хлопчик, який пристрасно бажає тільки одного - пройти останній рівень неймовірно складної комп'ютерної гри. Коли його ім'я потрапить в заповітний Зал Слави, задираки зі школи нарешті визнають його, і навіть розсіяний батько зможе нарешті їм пишатися. Але перемога в віртуальній грі стає тільки початком справжньої подорожі Гарві, його вірного пса та їх безтурботної сусідки, подорож в давно забутий світ старовинного музею іграшок.
Гарві випадково активує легендарний чарівний диск, який оживляє не тільки музей і всіх його дивних мешканців, а й жахливого старого ляльковода! Усвідомив, які сили він пробудив, Гарві муситиме розвинути навички, отримані ним під час проходження улюбленої гри, до абсолютно нового рівня! Але це далеко не все, адже герою належить зібрати всю свою сміливість для боротьби з божевільним ляльководом, щоб врятувати не тільки свого батька, а й усе місто від жорстокої і загадкової загрози.
http://bit.ly/2rbbmoY
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Фільм «Робін Гуд»
Вікове обмеження: 12+
Стрічка розповідає про Робіна з Локслі. Не встигнувши повернутися з Хрестового походу, він разом зі своїм товаришем-мавром розпочинає війну проти корумпованої англійської влади в особі шерифа Ноттінгему.
http://bit.ly/2FIrYyf
Фільм «Щасливі невдахи»
Вікове обмеження : 16+
Справжні чоловіки ніколи не здаються, і якщо вже вирішили чимось серйозно захопитися, то їх ніщо не зупинить. Ось і у Франції чудова сімка збирається разом, щоб втекти від поневірянь повсякденного дорослого життя. Адже коли проблеми тягнуть до дна, важливо залишатися непотоплюваними!
http://bit.ly/2FMxU9L
Фільм «Гарві і магічний музей»
Вікове обмеження : ЗА
Гарві - розумний і життєрадісний десятирічний хлопчик, який пристрасно бажає тільки одного - пройти останній рівень неймовірно складної комп'ютерної гри. Коли його ім'я потрапить в заповітний Зал Слави, задираки зі школи нарешті визнають його, і навіть розсіяний батько зможе нарешті їм пишатися. Але перемога в віртуальній грі стає тільки початком справжньої подорожі Гарві, його вірного пса та їх безтурботної сусідки, подорож в давно забутий світ старовинного музею іграшок.
Гарві випадково активує легендарний чарівний диск, який оживляє не тільки музей і всіх його дивних мешканців, а й жахливого старого ляльковода! Усвідомив, які сили він пробудив, Гарві муситиме розвинути навички, отримані ним під час проходження улюбленої гри, до абсолютно нового рівня! Але це далеко не все, адже герою належить зібрати всю свою сміливість для боротьби з божевільним ляльководом, щоб врятувати не тільки свого батька, а й усе місто від жорстокої і загадкової загрози.
http://bit.ly/2rbbmoY
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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