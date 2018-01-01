У кінотеатрі «Multiplex» покажуть фільм «Робін Гуд». ВІДЕО*

У кінотеатрі «Multiplex», що у РЦ «Промінь», покажуть три прем'єри.Вікове обмеження: 12+Стрічка розповідає про Робіна з Локслі. Не встигнувши повернутися з Хрестового походу, він разом зі своїм товаришем-мавром розпочинає війну проти корумпованої англійської влади в особі шерифа Ноттінгему.Вікове обмеження : 16+Справжні чоловіки ніколи не здаються, і якщо вже вирішили чимось серйозно захопитися, то їх ніщо не зупинить. Ось і у Франції чудова сімка збирається разом, щоб втекти від поневірянь повсякденного дорослого життя. Адже коли проблеми тягнуть до дна, важливо залишатися непотоплюваними!Вікове обмеження : ЗАГарві - розумний і життєрадісний десятирічний хлопчик, який пристрасно бажає тільки одного - пройти останній рівень неймовірно складної комп'ютерної гри. Коли його ім'я потрапить в заповітний Зал Слави, задираки зі школи нарешті визнають його, і навіть розсіяний батько зможе нарешті їм пишатися. Але перемога в віртуальній грі стає тільки початком справжньої подорожі Гарві, його вірного пса та їх безтурботної сусідки, подорож в давно забутий світ старовинного музею іграшок.Гарві випадково активує легендарний чарівний диск, який оживляє не тільки музей і всіх його дивних мешканців, а й жахливого старого ляльковода! Усвідомив, які сили він пробудив, Гарві муситиме розвинути навички, отримані ним під час проходження улюбленої гри, до абсолютно нового рівня! Але це далеко не все, адже герою належить зібрати всю свою сміливість для боротьби з божевільним ляльководом, щоб врятувати не тільки свого батька, а й усе місто від жорстокої і загадкової загрози.