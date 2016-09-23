Хто у Луцьку орендуватиме міські приміщення за 1 гривню

Федерації спорту міста Луцька, організації Червоного Хреста та «Студентському братству Волині» зменшили договір оренди до 1 гривні.Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні сесії міської ради у четвер, 29 листопада.Начальник відділу управління майном міської комунальної власностірозповіла, що приміщення на Богдана Хмельницького, 40 здали федерації боксу міста Луцька у досить поганому стані. Розмір приміщення становить 234 квадратних метри, а вартість оренди 4842 гривні.Федерація направила звернення до міської ради, аби їм зменшили орендну плату, натомість вони обіцяють зробити там ремонт. За попередніми підрахунками, привести будівлю до хорошого стану вартуватиме більш, аніж 1,5 мільйона гривень.Окрім того, хочуть закупити боксерський інвентар. Такі ціну федерація боксу платитиме до кінця завершення договору оренди, тобто до 31.08.21.Разом з тим орендну плату до 1 гривні організації «Студентське братство Волині» на проспекті Волі,13 Б та організації Червоного Хреста на Відродження,2.Депутати підтримали проекти рішень більшістю голосів.