У селі під Луцьком утепляють клуб. ФОТО
Сьогодні, 19:29
Фасад сільського клубу Брища утепляють.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Проводимо роботи по утепленню фасаду клубу в с.Брище. Роботи планується завершити до кінця цього року. Так що звіт сільського голови буде проводитись в утепленому приміщенні клубу, а діти Брищ отримають можливість займатись в комфортних умовах. Далі плануємо внутрішній ремонт приміщень", - йдеться у повідомленні.
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Проводимо роботи по утепленню фасаду клубу в с.Брище. Роботи планується завершити до кінця цього року. Так що звіт сільського голови буде проводитись в утепленому приміщенні клубу, а діти Брищ отримають можливість займатись в комфортних умовах. Далі плануємо внутрішній ремонт приміщень", - йдеться у повідомленні.
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