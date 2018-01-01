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У селі під Луцьком утепляють клуб. ФОТО

У селі під Луцьком утепляють клуб. ФОТО
Фасад сільського клубу Брища утепляють.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.

"Проводимо роботи по утепленню фасаду клубу в с.Брище. Роботи планується завершити до кінця цього року. Так що звіт сільського голови буде проводитись в утепленому приміщенні клубу, а діти Брищ отримають можливість займатись в комфортних умовах. Далі плануємо внутрішній ремонт приміщень", - йдеться у повідомленні.

У селі під Луцьком утепляють клуб. ФОТО
У селі під Луцьком утепляють клуб. ФОТО

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Теги: ремонт, утеплення, благоустрій
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