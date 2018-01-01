У селі під Луцьком утепляють клуб. ФОТО





Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.



"Проводимо роботи по утепленню фасаду клубу в с.Брище. Роботи планується завершити до кінця цього року. Так що звіт сільського голови буде проводитись в утепленому приміщенні клубу, а діти Брищ отримають можливість займатись в комфортних умовах. Далі плануємо внутрішній ремонт приміщень", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фасад сільського клубу Брища утепляють.Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ"Проводимо роботи по утепленню фасаду клубу в с.Брище. Роботи планується завершити до кінця цього року. Так що звіт сільського голови буде проводитись в утепленому приміщенні клубу, а діти Брищ отримають можливість займатись в комфортних умовах. Далі плануємо внутрішній ремонт приміщень", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію