«Мовчазна війна»: перегляд фільму в Луцьку. ФОТО

Манон Луазо «Мовчазна війна» та обговорення теми гендерного насильства в Україні та світі.



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«У цьому фільмі – і приниження людської гідності, і порушення європейських пенітенціарних правил, яких мають дотримуватися всі країни світу», – зауважила регіональна представниця Уповноваженого ВР України з прав людини у Волинській області Любов Сітовська, розповідаючи про законодавство України, в якому передбачено покарання за насильство і діяльність Уповноваженого в цьому напрямку.



«Мене цей фільм глибоко вразив, аж до останньої фрази – що всі ми розійдемося і забудемо про цих сирійських жінок, – зазначив начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Антон Кустик. – Такі дії є приниженням людської гідності і неприпустимими. На жаль, проблема гендерного насильства актуальна для всього світу й України зокрема. Наша держава сьогодні більше звертає уваги на протидію насильству, а не його попередженню. Але саме такі заходи, як цей, і спрямовані на зменшення гендерного насильства».



«Сексуальне насильство, про яке йдеться у фільмі «Мовчазна війна», стосується не лише сирійських жінок, а й українських – вони стикаються із цим у зоні АТО (при чому по обидва боки фронту, часто потерпаючи від своїх же побратимів), на роботі, на вулиці і вдома. І навіть якщо ми не можемо наразі фізично допомогти жінкам Сирії, ми можемо зупинити насильство, яке поряд», – переконана координаторка Мандрівного Docudays UA у Волинській області Богдана Стельмах.



«Свобода від насильства – це те, що має бути беззаперечним, – наголосив юрист, голова ГО «Велес» Віктор Вальчук. – Те, що ми побачили і почули у фільмі, просто вражає. Що нам заважає зупинити гендерне насильство? Срах і байдужість. Нам треба змінити своє ставлення до цієї проблеми, незважаючи на те, чи ми зазнаємо насильства, чи є його свідками. Уже із січня 2019 року поліцейські отримують право зайти в дім і вилучити кривдника на термін до 10 діб, навіть якщо він є власником житла. Звісно, насильство вчиняють і жінки, але, згідно даних різних міжнародних організацій, у 95 % насильство вчиняється щодо жінок і дівчат».



Згідно з останніми даними, озвученими в.о. старшого інспектора прес-служби патрульної поліції у Волинській області Богданом Павловичем, лише У Луцьку зафіксовано близько 2 тис. звернень про домашнє насильство, більша частина яких – від жінок.



Як повідомив Антон Кустик, у чотирьох містах України – Києві, Львові, Одесі та Рівному – вже діє ініціатива «Сімейні радники», яка покликана допомагати людям відстоювати свої права. Найближчим часом така ініціатива запрацює і в Луцьку, тож Головне управління юстиції у Волинській області запрошує до співпраці активних громадян, готових спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги, психологами, співробітниками Національної поліції України, соціальними службами та іншими органами влади надавати допомогу з питань сімейного права.



Побачити фільм можна буде ще 1 грудня о 18:30 у Книгарні «Є» (вул. Лесі Українки, 30) і 8 грудня о 19:00 у Кінотеатрі «Адреналін». Вхід вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із нагоди Міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства» Мандрівний Docudays UA на Волині та Волинська обласна державна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки організували перегляд фільму-сповіді французької режисерки«Мовчазна війна» та обговорення теми гендерного насильства в Україні та світі.Про це повідомляє Конкурент «У цьому фільмі – і приниження людської гідності, і порушення європейських пенітенціарних правил, яких мають дотримуватися всі країни світу», – зауважила регіональна представниця Уповноваженого ВР України з прав людини у Волинській області, розповідаючи про законодавство України, в якому передбачено покарання за насильство і діяльність Уповноваженого в цьому напрямку.«Мене цей фільм глибоко вразив, аж до останньої фрази – що всі ми розійдемося і забудемо про цих сирійських жінок, – зазначив начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області. – Такі дії є приниженням людської гідності і неприпустимими. На жаль, проблема гендерного насильства актуальна для всього світу й України зокрема. Наша держава сьогодні більше звертає уваги на протидію насильству, а не його попередженню. Але саме такі заходи, як цей, і спрямовані на зменшення гендерного насильства».«Сексуальне насильство, про яке йдеться у фільмі «Мовчазна війна», стосується не лише сирійських жінок, а й українських – вони стикаються із цим у зоні АТО (при чому по обидва боки фронту, часто потерпаючи від своїх же побратимів), на роботі, на вулиці і вдома. І навіть якщо ми не можемо наразі фізично допомогти жінкам Сирії, ми можемо зупинити насильство, яке поряд», – переконана координаторка Мандрівного Docudays UA у Волинській області«Свобода від насильства – це те, що має бути беззаперечним, – наголосив юрист, голова ГО «Велес». – Те, що ми побачили і почули у фільмі, просто вражає. Що нам заважає зупинити гендерне насильство? Срах і байдужість. Нам треба змінити своє ставлення до цієї проблеми, незважаючи на те, чи ми зазнаємо насильства, чи є його свідками. Уже із січня 2019 року поліцейські отримують право зайти в дім і вилучити кривдника на термін до 10 діб, навіть якщо він є власником житла. Звісно, насильство вчиняють і жінки, але, згідно даних різних міжнародних організацій, у 95 % насильство вчиняється щодо жінок і дівчат».Згідно з останніми даними, озвученими в.о. старшого інспектора прес-служби патрульної поліції у Волинській області, лише У Луцьку зафіксовано близько 2 тис. звернень про домашнє насильство, більша частина яких – від жінок.Як повідомив Антон Кустик, у чотирьох містах України – Києві, Львові, Одесі та Рівному – вже діє ініціатива «Сімейні радники», яка покликана допомагати людям відстоювати свої права. Найближчим часом така ініціатива запрацює і в Луцьку, тож Головне управління юстиції у Волинській області запрошує до співпраці активних громадян, готових спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги, психологами, співробітниками Національної поліції України, соціальними службами та іншими органами влади надавати допомогу з питань сімейного права.Побачити фільм можна буде ще 1 грудня о 18:30 у Книгарні «Є» (вул. Лесі Українки, 30) і 8 грудня о 19:00 у Кінотеатрі «Адреналін». Вхід вільний.

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