Полонених українських моряків вивозять із СІЗО Сімферополя





Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, - інформує



«Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять із СІЗО Сімферополя», – зазначив він.



До слова, водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українські моряки перебувають на території окупованого півострова.



«Ми намагаємося зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ, і фізичний, і медичний. Але ми прекрасно розуміємо, що і психологічний тиск, і фізичний тиск – все це можливо», – сказав він.



Клімкін додав, що адвокат Микола Полозов координуватиме захист моряків.



Раніше з’явилась інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму до Москви. У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затриманих російськими силовиками українських моряків вивозять зі слідчого ізолятора Сімферополя в анексованому Росією Криму.Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, - інформує 24 канал «Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять із СІЗО Сімферополя», – зазначив він.До слова, водночас міністр закордонних справ Україниповідомив, що українські моряки перебувають на території окупованого півострова.«Ми намагаємося зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ, і фізичний, і медичний. Але ми прекрасно розуміємо, що і психологічний тиск, і фізичний тиск – все це можливо», – сказав він.Клімкін додав, що адвокаткоординуватиме захист моряків.Раніше з’явилась інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму до Москви. У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людинизвернулась до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.

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