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Полонених українських моряків вивозять із СІЗО Сімферополя

Полонених українських моряків вивозять із СІЗО Сімферополя
Затриманих російськими силовиками українських моряків вивозять зі слідчого ізолятора Сімферополя в анексованому Росією Криму.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, - інформує 24 канал.

«Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять із СІЗО Сімферополя», – зазначив він.

До слова, водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українські моряки перебувають на території окупованого півострова.

«Ми намагаємося зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ, і фізичний, і медичний. Але ми прекрасно розуміємо, що і психологічний тиск, і фізичний тиск – все це можливо», – сказав він.

Клімкін додав, що адвокат Микола Полозов координуватиме захист моряків.

Раніше з’явилась інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму до Москви. У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.

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Теги: моряки, Росія, Україна
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