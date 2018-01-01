Полонених українських моряків вивозять із СІЗО Сімферополя
Сьогодні, 05:16
Затриманих російськими силовиками українських моряків вивозять зі слідчого ізолятора Сімферополя в анексованому Росією Криму.
Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, - інформує 24 канал.
«Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять із СІЗО Сімферополя», – зазначив він.
До слова, водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українські моряки перебувають на території окупованого півострова.
«Ми намагаємося зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ, і фізичний, і медичний. Але ми прекрасно розуміємо, що і психологічний тиск, і фізичний тиск – все це можливо», – сказав він.
Клімкін додав, що адвокат Микола Полозов координуватиме захист моряків.
Раніше з’явилась інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму до Москви. У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.
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Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, - інформує 24 канал.
«Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять із СІЗО Сімферополя», – зазначив він.
До слова, водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українські моряки перебувають на території окупованого півострова.
«Ми намагаємося зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ, і фізичний, і медичний. Але ми прекрасно розуміємо, що і психологічний тиск, і фізичний тиск – все це можливо», – сказав він.
Клімкін додав, що адвокат Микола Полозов координуватиме захист моряків.
Раніше з’явилась інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму до Москви. У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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