Смертельна аварія на Волині: Volkswagen збив чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 11:12
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу села Війниця Volkswagen Golf збив на смерть чоловіка.
Інцидент трапився ввечері, 29 листопада, - інформує ГУНП у Волинській поліції.
За кермом легковика перебував 21-річний житель Нововолинська. Керуючи автомобілем, водій збив пішохода, 53-річного жителя Локачинського району, який рухався по проїжджій частині.
Внаслідок автопригоди чоловік загинув на місці.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у вівторок, 27 листопада, у Ківерцівському районі внаслідок зіткнення двох легковиків загинув 68-річний пішохід.
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Інцидент трапився ввечері, 29 листопада, - інформує ГУНП у Волинській поліції.
За кермом легковика перебував 21-річний житель Нововолинська. Керуючи автомобілем, водій збив пішохода, 53-річного жителя Локачинського району, який рухався по проїжджій частині.
Внаслідок автопригоди чоловік загинув на місці.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у вівторок, 27 листопада, у Ківерцівському районі внаслідок зіткнення двох легковиків загинув 68-річний пішохід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Одна з серйозних причин подібних трагедій - відсутність світловідбиваючих стрічок на одязі пішоходів. Традиційно люди в холодну пору року одягаються у сіро-темні тони, "маскуючись" під асфальт, що й спричинює подібні трагічні випадки. Давно пора законодавчо зобовязати громадян носити відповідні стрічки на одязі, як це зроблено закордоном.
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