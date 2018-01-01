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Смертельна аварія на Волині: Volkswagen збив чоловіка. ФОТО

Смертельна аварія на Волині: Volkswagen збив чоловіка. ФОТО
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу села Війниця Volkswagen Golf збив на смерть чоловіка.

Інцидент трапився ввечері, 29 листопада, - інформує ГУНП у Волинській поліції.

За кермом легковика перебував 21-річний житель Нововолинська. Керуючи автомобілем, водій збив пішохода, 53-річного жителя Локачинського району, який рухався по проїжджій частині.

Внаслідок автопригоди чоловік загинув на місці.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у вівторок, 27 листопада, у Ківерцівському районі внаслідок зіткнення двох легковиків загинув 68-річний пішохід.

Смертельна аварія на Волині: Volkswagen збив чоловіка. ФОТО
Смертельна аварія на Волині: Volkswagen збив чоловіка. ФОТО
Смертельна аварія на Волині: Volkswagen збив чоловіка. ФОТО

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Теги: аварія, смерть, пішохід
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Коментарі 1
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Одна з серйозних причин подібних трагедій - відсутність світловідбиваючих стрічок на одязі пішоходів. Традиційно люди в холодну пору року одягаються у сіро-темні тони, "маскуючись" під асфальт, що й спричинює подібні трагічні випадки. Давно пора законодавчо зобовязати громадян носити відповідні стрічки на одязі, як це зроблено закордоном.
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