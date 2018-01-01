Смертельна аварія на Волині: Volkswagen збив чоловіка. ФОТО





Інцидент трапився ввечері, 29 листопада, - інформує ГУНП у Волинській поліції.



За кермом легковика перебував 21-річний житель Нововолинська. Керуючи автомобілем, водій збив пішохода, 53-річного жителя Локачинського району, який рухався по проїжджій частині.



Внаслідок автопригоди чоловік загинув на місці.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, що у вівторок, 27 листопада, у Ківерцівському районі внаслідок зіткнення двох легковиків загинув 68-річний пішохід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу села Війниця Volkswagen Golf збив на смерть чоловіка.Інцидент трапився ввечері, 29 листопада, - інформує ГУНП у Волинській поліції.За кермом легковика перебував 21-річний житель Нововолинська. Керуючи автомобілем, водій збив пішохода, 53-річного жителя Локачинського району, який рухався по проїжджій частині.Внаслідок автопригоди чоловік загинув на місці.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Нагадаємо, що у вівторок, 27 листопада, у Ківерцівському районі внаслідок зіткнення двох легковиків загинув 68-річний пішохід.

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