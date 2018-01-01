вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за рік середня зарплата зросла на 30%

На Волині за рік середня зарплата зросла на 30%
На Волині середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у жовтні становила 7802 грн.

А це у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Порівняно з вереснем 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 3,0%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2017р.) – на 29,5%.

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2018р. порівняно з вереснем 2018р. становив 101,2%, а відносно жовтня 2017р. – 117,5%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, зарплата, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 грудня
Сьогодні, 20:00
Що цікавого відбудеться в грудні у «Промені»*
Сьогодні, 19:46
На Волині за рік середня зарплата зросла на 30%
Сьогодні, 19:36
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Сьогодні, 19:32
У волинській поліції поділилися лайфхаками, як захиститися від автокрадіїв
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Кому з волинян платять найменше Кому з волинян платять найменше
08 листопад, 16:20
Кому на Волині платять найбільше Кому на Волині платять найбільше
04 жовтень, 11:51
Волинянам почали боргувати більше зарплати Волинянам почали боргувати більше зарплати
31 липень, 19:21
Волинь випередила шість областей за рівнем зарплат Волинь випередила шість областей за рівнем зарплат
31 липень, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині
Сьогодні, 21:33
 0
Назвали організатора блокування «Ягодина»
Сьогодні, 21:25
 0
Десятки «швидких» на Волині не можуть доїхати на виклики. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
Назвали претендентів на посаду глави Липинської ОТГ
Сьогодні, 20:47
 0
Дитина з Волині, яка втратила на війні батька, потребує підтримки
Сьогодні, 20:41
 0
Медіа
відео
1/8