На Волині за рік середня зарплата зросла на 30%





А це у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.



Порівняно з вереснем 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 3,0%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2017р.) – на 29,5%.



Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2018р. порівняно з вереснем 2018р. становив 101,2%, а відносно жовтня 2017р. – 117,5%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у жовтні становила 7802 грн.А це у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.Порівняно з вереснем 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 3,0%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2017р.) – на 29,5%.Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2018р. порівняно з вереснем 2018р. становив 101,2%, а відносно жовтня 2017р. – 117,5%.

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