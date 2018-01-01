Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Сьогодні, 19:24
Вихованці гуртка «Мистецтво слова» луцького Палацу учнівської молоді долучилися до благодійної акції «Тепла іграшка надії», метою якої є збір коштів для онкохворої малечі.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці гуртка у соціальній мережі Facebook.
Вихованці гуртка «Мистецтво слова» разом з батьками долучились до акції «Тепла іграшка надії». Активістка Наталія Єкименко провела чудовий майстер клас із створення іграшок, забезпечила потрібними матеріалами.
ЧИТАТИ ЩЕ: Як долучитися до акції «Тепла іграшка надії»: 5 способів
«У кожного з діток та дорослих залишився теплий слід у сердечку від створеної власноруч іграшки», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці гуртка у соціальній мережі Facebook.
Вихованці гуртка «Мистецтво слова» разом з батьками долучились до акції «Тепла іграшка надії». Активістка Наталія Єкименко провела чудовий майстер клас із створення іграшок, забезпечила потрібними матеріалами.
ЧИТАТИ ЩЕ: Як долучитися до акції «Тепла іграшка надії»: 5 способів
«У кожного з діток та дорослих залишився теплий слід у сердечку від створеної власноруч іграшки», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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