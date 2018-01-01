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Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО

Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Вихованці гуртка «Мистецтво слова» луцького Палацу учнівської молоді долучилися до благодійної акції «Тепла іграшка надії», метою якої є збір коштів для онкохворої малечі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці гуртка у соціальній мережі Facebook.

Вихованці гуртка «Мистецтво слова» разом з батьками долучились до акції «Тепла іграшка надії». Активістка Наталія Єкименко провела чудовий майстер клас із створення іграшок, забезпечила потрібними матеріалами.

ЧИТАТИ ЩЕ: Як долучитися до акції «Тепла іграшка надії»: 5 способів

«У кожного з діток та дорослих залишився теплий слід у сердечку від створеної власноруч іграшки», - йдеться у повідомленні.

Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО

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Теги: благодійність, Волинь, лікування
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