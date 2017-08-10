На Волині не вистачає автобусів, щоб возити дітей до школи





Про це стало відомо під час засідання постійної комісії облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики, - пише



Цього року мали закупити дев'ять нових. З них на початок грудня отримали лише шість.



"Три автобуси нам ще не вручили, хоча вони вже готові на автозаводі стоять. Але затримка за виготовленням нового сертифікату. І вони обіцяють до нового року вручити. Їм включена уже пеня. Оскільки в договорі це передбачено, що вчасно не поставили. Там одна сота відсотка. І воно рахує кожного дня", - розповіла начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА Людмила Плахотна.



Ще один автобус мала придбати Вишнівська сільська громада Любомльського району. Та цього року не знайшли співфінансування.



Відтак, 600 тисяч гривень з обласного бюджету перерозподілять на ремонт обласного територіального медичного об'єднання.



Нині на Волині дітей возить до шкіл 201 автобус. З них - декілька доживають свого віку. Аби забезпечити всіх сільських школярів транспортом, необхідно ще три десятки автобусів. Обласна програма розрахована до 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині не вистачає 30 шкільних автобусівПро це стало відомо під час засідання постійної комісії облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики, - пише Волинь24 Цього року мали закупити дев'ять нових. З них на початок грудня отримали лише шість."Три автобуси нам ще не вручили, хоча вони вже готові на автозаводі стоять. Але затримка за виготовленням нового сертифікату. І вони обіцяють до нового року вручити. Їм включена уже пеня. Оскільки в договорі це передбачено, що вчасно не поставили. Там одна сота відсотка. І воно рахує кожного дня", - розповіла начальниця управління освіти і науки Волинської ОДАЩе один автобус мала придбати Вишнівська сільська громада Любомльського району. Та цього року не знайшли співфінансування.Відтак, 600 тисяч гривень з обласного бюджету перерозподілять на ремонт обласного територіального медичного об'єднання.Нині на Волині дітей возить до шкіл 201 автобус. З них - декілька доживають свого віку. Аби забезпечити всіх сільських школярів транспортом, необхідно ще три десятки автобусів. Обласна програма розрахована до 2022 року.

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