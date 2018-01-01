У Луцьку презентували фільм «Я вірю, що закінчиться війна»
Сьогодні, 21:29
У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни презентували документальний фільм «Я вірю, що закінчиться війна».
Про це йдеться у повідомленні на сторінці шпиталю у соціальній мережі Facebook.
Перед Днем Збройних сил України до Волинського обласного госпіталю ветеранів війни завітали представники Горохівської районної спілки ветеранів України та журналісти газети «Волинь-нова».
Вони презентували документальний фільм «Я вірю, що закінчиться війна», знятий на реальних подіях (режисер – Олег Криштоф).
«Розмовами про біль у серці, про цінність життя, про смерть, війну, що триває п’ятий рік поспіль на сході України, обміном особистого досвіду та бурхливими емоціями наповнився кабінет психолога після перегляду фільму», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці шпиталю у соціальній мережі Facebook.
Перед Днем Збройних сил України до Волинського обласного госпіталю ветеранів війни завітали представники Горохівської районної спілки ветеранів України та журналісти газети «Волинь-нова».
Вони презентували документальний фільм «Я вірю, що закінчиться війна», знятий на реальних подіях (режисер – Олег Криштоф).
«Розмовами про біль у серці, про цінність життя, про смерть, війну, що триває п’ятий рік поспіль на сході України, обміном особистого досвіду та бурхливими емоціями наповнився кабінет психолога після перегляду фільму», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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