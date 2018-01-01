У Луцьку презентували фільм «Я вірю, що закінчиться війна»

У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни презентували документальний фільм «Я вірю, що закінчиться війна».Про це йдеться у повідомленні на сторінці шпиталю у соціальній мережі Facebook.Перед Днем Збройних сил України до Волинського обласного госпіталю ветеранів війни завітали представники Горохівської районної спілки ветеранів України та журналісти газети «Волинь-нова».Вони презентували документальний фільм «Я вірю, що закінчиться війна», знятий на реальних подіях (режисер –).«Розмовами про біль у серці, про цінність життя, про смерть, війну, що триває п’ятий рік поспіль на сході України, обміном особистого досвіду та бурхливими емоціями наповнився кабінет психолога після перегляду фільму», - йдеться у повідомленні.