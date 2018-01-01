«Автоандон» на джипі заблокував тротуар біля дитячої поліклініки в Луцьку. ФОТО

У Луцьку автохам перегородив тротуарну доріжку поблизу дитячої поліклініки.Про це у спільноті "Автоандони Луцька""вул. Чорновола, дитяча поліклініка, мабуть водій подумав, що цей тротуар зроблений під стоянку його джипу.... слів мало... По колесам гримав, сигналка не працювала. Чекати водія не мав змоги, щоб пояснити що то тротуар не для нього, а для всіх пішоходів. Там безліч мам з колясками проїжджали, всі "бажали водію здоров'я". Я теж водій з не малим стажем, розумію, що інколи не має де припаркуватись, але оце не вихід з ситуації.... ВОДІЙ МАЙ ПОВАГУ ДО ІНШИХ!!! Люди завжди повинні залишатись людьми!" - пише обурений чоловік.