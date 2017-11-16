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На Волині в вагонах зі щебенем знайшли тисячі пачок контрабандних сигарет

На Волині в вагонах зі щебенем знайшли тисячі пачок контрабандних сигарет
На станції Римачі, що на Волинь, у вагонах зі щебенем виявили більше 8 тисяч пачок прихованих цигарок.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці ДФС та Луцького прикордонного загону виявили у залізничних вагонах 8240 пачок прихованих цигарок загальною вартістю майже 200 тисяч гривень.

Вантажний потяг зі щебенем слідував від українського постачальника в Республіку Польща до міста Хелм і проходив митний контроль на залізничній станції Римачі митного посту Ягодин.

Цигарки торгової марки Compliment в асортименті були присипані товаром. Вони підлягають конфіскації.
На Волині в вагонах зі щебенем знайшли тисячі пачок контрабандних сигарет
На Волині в вагонах зі щебенем знайшли тисячі пачок контрабандних сигарет

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Теги: сигарети, митниця
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