На Волині в вагонах зі щебенем знайшли тисячі пачок контрабандних сигарет

На станції Римачі, що на Волинь, у вагонах зі щебенем виявили більше 8 тисяч пачок прихованих цигарок.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці ДФС та Луцького прикордонного загону виявили у залізничних вагонах 8240 пачок прихованих цигарок загальною вартістю майже 200 тисяч гривень.Вантажний потяг зі щебенем слідував від українського постачальника в Республіку Польща до міста Хелм і проходив митний контроль на залізничній станції Римачі митного посту Ягодин.Цигарки торгової марки Compliment в асортименті були присипані товаром. Вони підлягають конфіскації.