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Біля дому молитви на Волині знайшли пакети з трупами тварин. ФОТО 18+

Біля дому молитви на Волині знайшли пакети з трупами тварин. ФОТО 18+
У Нововолинську поблизу дому молитви Свідків Єгови невідомі викинули пакет з мертвими тваринами.

Про це Ірина Власюк повідомили у спільноті Нововолинськ Інфо.

В Нововолинську в так званому козлячому парку – знахідка. Трупи тварин. Трупи забитих!!!! Тваринок! Як ще можна пояснити те, що в одному мішку трупи дорослої собаки, щенятка, кошенятка??

Люди, ви звірі??? Ні, я не ображатиму звірів – вони кращі, кращі, ніж ми. А ті, хто це зробив – тварі, і горіти їм в аду!» – емоційно висловилась користувач мережі.

«Дивує один факт. Знайшли ці пакунки ми в 20 матрах від залу молитв Свідків Єгових. Ось так» – йдеться у дописі.

УВАГА - ФОТО 18+!!!
Біля дому молитви на Волині знайшли пакети з трупами тварин. ФОТО 18+
Біля дому молитви на Волині знайшли пакети з трупами тварин. ФОТО 18+
Біля дому молитви на Волині знайшли пакети з трупами тварин. ФОТО 18+

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Теги: Нововолинськ, труп, тварина
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