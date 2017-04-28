Біля дому молитви на Волині знайшли пакети з трупами тварин. ФОТО 18+
Сьогодні, 16:16
У Нововолинську поблизу дому молитви Свідків Єгови невідомі викинули пакет з мертвими тваринами.
Про це Ірина Власюк повідомили у спільноті Нововолинськ Інфо.
В Нововолинську в так званому козлячому парку – знахідка. Трупи тварин. Трупи забитих!!!! Тваринок! Як ще можна пояснити те, що в одному мішку трупи дорослої собаки, щенятка, кошенятка??
Люди, ви звірі??? Ні, я не ображатиму звірів – вони кращі, кращі, ніж ми. А ті, хто це зробив – тварі, і горіти їм в аду!» – емоційно висловилась користувач мережі.
«Дивує один факт. Знайшли ці пакунки ми в 20 матрах від залу молитв Свідків Єгових. Ось так» – йдеться у дописі.
УВАГА - ФОТО 18+!!!
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Про це Ірина Власюк повідомили у спільноті Нововолинськ Інфо.
В Нововолинську в так званому козлячому парку – знахідка. Трупи тварин. Трупи забитих!!!! Тваринок! Як ще можна пояснити те, що в одному мішку трупи дорослої собаки, щенятка, кошенятка??
Люди, ви звірі??? Ні, я не ображатиму звірів – вони кращі, кращі, ніж ми. А ті, хто це зробив – тварі, і горіти їм в аду!» – емоційно висловилась користувач мережі.
«Дивує один факт. Знайшли ці пакунки ми в 20 матрах від залу молитв Свідків Єгових. Ось так» – йдеться у дописі.
УВАГА - ФОТО 18+!!!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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