Біля дому молитви на Волині знайшли пакети з трупами тварин. ФОТО 18+

У Нововолинську поблизу дому молитви Свідків Єгови невідомі викинули пакет з мертвими тваринами.Про цеповідомили у спільноті Нововолинськ Інфо.В Нововолинську в так званому козлячому парку – знахідка. Трупи тварин. Трупи забитих!!!! Тваринок! Як ще можна пояснити те, що в одному мішку трупи дорослої собаки, щенятка, кошенятка??Люди, ви звірі??? Ні, я не ображатиму звірів – вони кращі, кращі, ніж ми. А ті, хто це зробив – тварі, і горіти їм в аду!» – емоційно висловилась користувач мережі.«Дивує один факт. Знайшли ці пакунки ми в 20 матрах від залу молитв Свідків Єгових. Ось так» – йдеться у дописі.