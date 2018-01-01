У Луцьку покажуть короткометражне кіно. АНОНС

У Молодіжному центрі Волині на вулиці Градний Узвіз, 5, покажуть фестивальне кіно «Feel(m) Shorts».Захід розпочнеться о 19:30, – пишуть організатори.Цього разу команда «Lutsk Night Cinema» об’єдналась із дистриб’юторською компанією «Kinolife Distribution», щоб лучани та гості міста побачили та відчули фестивальне кіно.На великих екранах України фестиваль стартує 6 грудня. Але в Луцьку він пройде лише раз. Тривалість кінопоказу: 101 хвилина. Країни: Франція, Великобританія, Німеччина. Всі стрічки озвучено українською мовою. Кожна із них зачіпає важливу соціальну тему, наділена художніми елементами.Кінострічки надихають, дивують, бентежать. Також кожен глядач може проголосувати за ту відеороботу, яка найбільше сподобалась.«Надихайтеся та насолоджуйтеся якісним європейським коротким метром з нами!» – йдеться у повідомлення організаторів.Якщо вам уже виповнилося 16 років, приходьте обов’язково на захід.Вартість квитка становить 30 гривень.Проекту «Lutsk night cinema» вже понад 6 років, та щоразу команда шукає нові варіанти співпраці та заходів. Такий формат вечірнього платного кінопоказу проводиться ледь не вперше. Крім нестандартного кіно, на глядачів чекає кава-брейк та фотозвіт.Організатори заходу пропагують здоровий спосіб життя, тому забороняється приносити алкоголь або приходити у нетверезому стані. При порушенні правил організатори мають право провести порушника до виходу.Слідкуйте за новинами проекту «Lutsk night cinema» та майбутніми заходами на сторінках у Facebook та Instagram.