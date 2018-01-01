На закупівлю круп Луцька міськрада витратить майже 1,4 мільйона
Сьогодні, 20:52
Управління освіти Луцької міськради планує витратити 1,37 мільйона гривень на закупівлю круп та борошна.
Про це йдеться в оголошенні про відкриті торги у системі публічних закупівель «Prozorro», - передає Волинь Online.
Зокрема планують придбати 12 тисяч кілограмів крупи гречаної, 4,6 тисячі кілограмів пшона, 10 тисяч кілограмів крупи пшеничної, 5,2 тисячі кілограмів крупи перлової, 9,6 тисячі кілограмів крупи ячневої, 15,6 тисячі кілограмів рису довгозернистого, 5,8 тисячі кілограмів пластівців вівсяних, 24,7 тисячі кілограмів борошна пшеничного вищого ґатунку.
Аукціон щодо визначення постачальника відбудеться 11 грудня 2018 року.
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Про це йдеться в оголошенні про відкриті торги у системі публічних закупівель «Prozorro», - передає Волинь Online.
Зокрема планують придбати 12 тисяч кілограмів крупи гречаної, 4,6 тисячі кілограмів пшона, 10 тисяч кілограмів крупи пшеничної, 5,2 тисячі кілограмів крупи перлової, 9,6 тисячі кілограмів крупи ячневої, 15,6 тисячі кілограмів рису довгозернистого, 5,8 тисячі кілограмів пластівців вівсяних, 24,7 тисячі кілограмів борошна пшеничного вищого ґатунку.
Аукціон щодо визначення постачальника відбудеться 11 грудня 2018 року.
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