На закупівлю круп Луцька міськрада витратить майже 1,4 мільйона





Про це йдеться в оголошенні про відкриті торги у системі публічних закупівель «Prozorro», - передає



Зокрема планують придбати 12 тисяч кілограмів крупи гречаної, 4,6 тисячі кілограмів пшона, 10 тисяч кілограмів крупи пшеничної, 5,2 тисячі кілограмів крупи перлової, 9,6 тисячі кілограмів крупи ячневої, 15,6 тисячі кілограмів рису довгозернистого, 5,8 тисячі кілограмів пластівців вівсяних, 24,7 тисячі кілограмів борошна пшеничного вищого ґатунку.



Аукціон щодо визначення постачальника відбудеться 11 грудня 2018 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління освіти Луцької міськради планує витратити 1,37 мільйона гривень на закупівлю круп та борошна.Про це йдеться в оголошенні про відкриті торги у системі публічних закупівель «Prozorro», - передає Волинь Online Зокрема планують придбати 12 тисяч кілограмів крупи гречаної, 4,6 тисячі кілограмів пшона, 10 тисяч кілограмів крупи пшеничної, 5,2 тисячі кілограмів крупи перлової, 9,6 тисячі кілограмів крупи ячневої, 15,6 тисячі кілограмів рису довгозернистого, 5,8 тисячі кілограмів пластівців вівсяних, 24,7 тисячі кілограмів борошна пшеничного вищого ґатунку.Аукціон щодо визначення постачальника відбудеться 11 грудня 2018 року.

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