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В Україні відзначають День Збройних сил

В Україні відзначають День Збройних сил
В Україні у четвер, 6 грудня, відзначають День Збройних сил.

Зі святом українських військовослужбовців вже привітали президент України Петро Порошенко, секретар Ради з національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, - пише Корреспондент.

Президент зазначив, що завдяки військовим сотні українських міст і десятки тисяч сіл і селищ мають можливість жити мирним життям.

"Низький уклін кожному воїну, який віддано служить Україні", - пише президент на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook.

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Теги: День Збройних сил
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