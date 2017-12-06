В Україні відзначають День Збройних сил
Сьогодні, 09:20
В Україні у четвер, 6 грудня, відзначають День Збройних сил.
Зі святом українських військовослужбовців вже привітали президент України Петро Порошенко, секретар Ради з національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, - пише Корреспондент.
Президент зазначив, що завдяки військовим сотні українських міст і десятки тисяч сіл і селищ мають можливість жити мирним життям.
"Низький уклін кожному воїну, який віддано служить Україні", - пише президент на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook.
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Зі святом українських військовослужбовців вже привітали президент України Петро Порошенко, секретар Ради з національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, - пише Корреспондент.
Президент зазначив, що завдяки військовим сотні українських міст і десятки тисяч сіл і селищ мають можливість жити мирним життям.
"Низький уклін кожному воїну, який віддано служить Україні", - пише президент на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook.
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