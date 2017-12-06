В Україні відзначають День Збройних сил





Зі святом українських військовослужбовців вже привітали президент України Петро Порошенко, секретар Ради з національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, - пише



Президент зазначив, що завдяки військовим сотні українських міст і десятки тисяч сіл і селищ мають можливість жити мирним життям.



"Низький уклін кожному воїну, який віддано служить Україні", - пише президент на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у четвер, 6 грудня, відзначають День Збройних сил.Зі святом українських військовослужбовців вже привітали президент України, секретар Ради з національної безпеки і оборони України, прем'єр-міністр, - пише Корреспондент Президент зазначив, що завдяки військовим сотні українських міст і десятки тисяч сіл і селищ мають можливість жити мирним життям."Низький уклін кожному воїну, який віддано служить Україні", - пише президент на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook.

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