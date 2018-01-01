Злодій «обчистив» будинок у селі
Сьогодні, 09:50
У селі Галичани Горохівського району невідомі обікрали будинок, винісши з обійстя золоті прикраси.
Зазначається, що господарі замкнули хату, а ключ заховали біля порогу, що полегшило роботу злодіям, - пише газета Волинь-нова.
Злодії винесли з помешкання два золоті ланцюжки, перстень, браслет і кулон на суму 10 000 гривень.
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Зазначається, що господарі замкнули хату, а ключ заховали біля порогу, що полегшило роботу злодіям, - пише газета Волинь-нова.
Злодії винесли з помешкання два золоті ланцюжки, перстень, браслет і кулон на суму 10 000 гривень.
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