Злодій «обчистив» будинок у селі





Зазначається, що господарі замкнули хату, а ключ заховали біля порогу, що полегшило роботу злодіям, - пише газета



Злодії винесли з помешкання два золоті ланцюжки, перстень, браслет і кулон на суму 10 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Галичани Горохівського району невідомі обікрали будинок, винісши з обійстя золоті прикраси.Зазначається, що господарі замкнули хату, а ключ заховали біля порогу, що полегшило роботу злодіям, - пише газета Волинь-нова Злодії винесли з помешкання два золоті ланцюжки, перстень, браслет і кулон на суму 10 000 гривень.

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