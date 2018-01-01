«Екосорт» хоче продовжити сортування сміття у селі Брище

Представники «Екосорт» хочуть відновити роботу сміттєсортувальної лінії у селі Брище.Про цей йшлося на засіданні постійної комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології транспорту та енергозбереження у четвер, 6 грудня.Керівники ТзОВ «Група компаній Екосорт»розповів, що робота сміттєсортувальної лінії заблокована, працівники звалища лишилися без роботи та заробітної плати. Та зазначає, що підставами для роботи лінії є договори співпраці управлінням ЖКГ та «Луцькспецкомунтранс».«Є договори, я хочу від департаменту ЖКГ і міськради зрозуміти, чого нам заблокували роботу. Лінія працювала, ми запропонували цілий ряд змін і нововведень, але місяць тому було відключення постачання та заблокована робота підприємства. Жодних пояснень немає, тому ми звернулися до міської ради, бо колектив залишився без роботи і адміністрація не знає, що робити», – зазначив Леонід Турик.Натомість начальник управління ЖКГзазначив, що управління завжди вимагало показати чіткий план дій, проте пропозицій щодо покрашення роботи лінії не було. Та зазначає, що підприємство попереджали про припинення роботи.«Я попереджав, що ми будемо вести роботу щодо придбання нової сортувальної лінії, якщо не буде пропозицій від вас. Ми збиралися з ОТГ щодо співфінансування лінії у селі Брище і почали процедуру, аби вони надавали нам субвенцію. Останній раз ми зустрічалися вчора і розбили кошторис на всі сільради і всі погодилися щодо надання нам субвенцій.Був лист до Турака, щодо того, аби не продовжувати роботу у липні-серпні. Лінія зупинилася взагалі через заборгованість і невиплатну заробітної плати. Коли все заблокувалося, виявилося, що люди не були оформленні, підприємець не віддає трудові книжки. 70 тисяч – заборгованість по реальній зарплаті, а з відпускними у районі 150 тисяч», – зазначив Юрій Крась.Разом з тим директор КП «Луцькспецкомунтранс»зазначив, що договори були укладенні з підприємством «Луцьк еко», якого наразі вже не існує, замість нього роботу на лінії здійснював «Екосорт».Нагадаємо, що свого часу депутати проголосували за створення спільного підприємства, що спеціалізуватиметься на побутових відходах – сортуванні та збуті. Його засновниками були комунальний «Луцькспецкомунтранс» й інвестор – ТзОВ «Група компаній Екосорт» на умовах паритету – 50% на 50%.«Не знаю, які проблеми виникли, але в один день працівників перевели в інше підприємство – «Екосорт», з яким я договорів ніяких не маю. Я «Екосорт» не відключив, бо я його ніколи і не підключав, я підключав «Луцькеко», – зазначив Валерій Кузьмич.Окрім того, він вважає, що «Луцькспецкомунтранс» може забрати сміттєсортувальну лінію через борги підприємства.«Віддати цю лінію я не погоджуюся. «Луцькспецкомунтранс» може виставити рахунок, претензію і забрати цю лінію за борги», – зазначив Валерій Кузьмич.Члени комісії комісія вирішила, що на наступне засідання комісії варто запросити засновників компанії «Екосорт» та заслухати звіт компанії «Луцьк еко», зокрема щодо питань статутного капіталу.