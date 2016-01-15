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Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі

Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі
Лучан кличуть долучитися до проекту «Чужих дітей не буває».

13-15 грудня у великих супермаркетах міста можна буде побачити волонтерів акції, - повідомили організатори.

Кожен гість зможе придбати будь-який товар та покласти до корзини біля волонтерів. З усіх отриманих товарів будуть сформовані продуктові та подарункові набори.

Також кожен може окремо долучитись зателефонувавши за номером +380 (63) 730 03 05 - Дмитро.

Усі подарунки будуть вручені під час таких поїздок та заходів:

21 грудня - поїздка в санаторій Дачне;
25 грудня - Різдвяний вечір та фуршет для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;
25 грудня - Ранкова святкова програма для дітей з обмеженими можливостями;
26 грудня - поїздка в притулок для неповнолітніх у місті Рожище;
27 грудня - поїздка в Клеванську спеціальну школу-інтернат;
28 грудня - поїздка в село Навіз у дім пристарілих;
29 грудня - святкова програма для дітей;

8 січня – фінальний концерт в будинку культури м. Луцьк.

"Зробимо свято всіх, хто цього зробити не може", - запевнили організатори.

Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі
Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі
Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі
Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі
Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі
Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі
Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі

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Теги: діти, допомога, Миколай, свято
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