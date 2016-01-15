Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі

Лучан кличуть долучитися до проекту «Чужих дітей не буває».13-15 грудня у великих супермаркетах міста можна буде побачити волонтерів акції, - повідомили організатори.Кожен гість зможе придбати будь-який товар та покласти до корзини біля волонтерів. З усіх отриманих товарів будуть сформовані продуктові та подарункові набори.Також кожен може окремо долучитись зателефонувавши за номером +380 (63) 730 03 05 - Дмитро.Усі подарунки будуть вручені під час таких поїздок та заходів:21 грудня - поїздка в санаторій Дачне;25 грудня - Різдвяний вечір та фуршет для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;25 грудня - Ранкова святкова програма для дітей з обмеженими можливостями;26 грудня - поїздка в притулок для неповнолітніх у місті Рожище;27 грудня - поїздка в Клеванську спеціальну школу-інтернат;28 грудня - поїздка в село Навіз у дім пристарілих;29 грудня - святкова програма для дітей;8 січня – фінальний концерт в будинку культури м. Луцьк."Зробимо свято всіх, хто цього зробити не може", - запевнили організатори.