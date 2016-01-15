Свято для всіх: лучан кличуть допомогти діткам важкої долі
Сьогодні, 18:33
Лучан кличуть долучитися до проекту «Чужих дітей не буває».
13-15 грудня у великих супермаркетах міста можна буде побачити волонтерів акції, - повідомили організатори.
Кожен гість зможе придбати будь-який товар та покласти до корзини біля волонтерів. З усіх отриманих товарів будуть сформовані продуктові та подарункові набори.
Також кожен може окремо долучитись зателефонувавши за номером +380 (63) 730 03 05 - Дмитро.
Усі подарунки будуть вручені під час таких поїздок та заходів:
21 грудня - поїздка в санаторій Дачне;
25 грудня - Різдвяний вечір та фуршет для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;
25 грудня - Ранкова святкова програма для дітей з обмеженими можливостями;
26 грудня - поїздка в притулок для неповнолітніх у місті Рожище;
27 грудня - поїздка в Клеванську спеціальну школу-інтернат;
28 грудня - поїздка в село Навіз у дім пристарілих;
29 грудня - святкова програма для дітей;
8 січня – фінальний концерт в будинку культури м. Луцьк.
"Зробимо свято всіх, хто цього зробити не може", - запевнили організатори.
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13-15 грудня у великих супермаркетах міста можна буде побачити волонтерів акції, - повідомили організатори.
Кожен гість зможе придбати будь-який товар та покласти до корзини біля волонтерів. З усіх отриманих товарів будуть сформовані продуктові та подарункові набори.
Також кожен може окремо долучитись зателефонувавши за номером +380 (63) 730 03 05 - Дмитро.
Усі подарунки будуть вручені під час таких поїздок та заходів:
21 грудня - поїздка в санаторій Дачне;
25 грудня - Різдвяний вечір та фуршет для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;
25 грудня - Ранкова святкова програма для дітей з обмеженими можливостями;
26 грудня - поїздка в притулок для неповнолітніх у місті Рожище;
27 грудня - поїздка в Клеванську спеціальну школу-інтернат;
28 грудня - поїздка в село Навіз у дім пристарілих;
29 грудня - святкова програма для дітей;
8 січня – фінальний концерт в будинку культури м. Луцьк.
"Зробимо свято всіх, хто цього зробити не може", - запевнили організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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