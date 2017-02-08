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Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ

Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ще зранку 7-го грудня у Луцьку нічого не віщувало снігопаду - місто прокидалося під лагідні промені зимового сонця. Однак опівдні землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.

Лучани, які ще напередодні одягали пальта і кросівки, змінили вбрання на теплі куртки, шарфи, рукавички...

Тоді як дорослі квапляться у своїх справах, діти при кожній нагоді намагаються зліпити бодай маленьку сніжку, намалювати на снігу смайлика та врешті відчути зиму на дотик.

А от водіїв, здається, зима застала зненацька: лише за кілька годин в місті трапився з десяток аварій.

До слова, засніжило не лише в Луцьку, а й в інших населених пунктах області.

Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: зима, сніг, Луцьк
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