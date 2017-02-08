Засніжений Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:40
Ще зранку 7-го грудня у Луцьку нічого не віщувало снігопаду - місто прокидалося під лагідні промені зимового сонця. Однак опівдні землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.
Лучани, які ще напередодні одягали пальта і кросівки, змінили вбрання на теплі куртки, шарфи, рукавички...
Тоді як дорослі квапляться у своїх справах, діти при кожній нагоді намагаються зліпити бодай маленьку сніжку, намалювати на снігу смайлика та врешті відчути зиму на дотик.
А от водіїв, здається, зима застала зненацька: лише за кілька годин в місті трапився з десяток аварій.
До слова, засніжило не лише в Луцьку, а й в інших населених пунктах області.
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Лучани, які ще напередодні одягали пальта і кросівки, змінили вбрання на теплі куртки, шарфи, рукавички...
Тоді як дорослі квапляться у своїх справах, діти при кожній нагоді намагаються зліпити бодай маленьку сніжку, намалювати на снігу смайлика та врешті відчути зиму на дотик.
А от водіїв, здається, зима застала зненацька: лише за кілька годин в місті трапився з десяток аварій.
До слова, засніжило не лише в Луцьку, а й в інших населених пунктах області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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