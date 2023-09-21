Онлайн-платформа для закупівель: харківський підприємець, який переїхав до Луцька, розвиває стартап





Разом з маленькою командою він працює над створенням онлайн-платформи для закупівель, аналогів якої ще немає в Україні. Цей електронний майданчик об'єднає постачальників та замовників з різних галузей бізнесу та допоможе їм простіше купувати, комунікувати та вести документообіг.



Журналісти ВолиньPost поспілкувалися з чоловіком та дізналися, як виникла ця ідея та які вона має перспективи для розвитку на теренах України й закордоном.



Руслану Юхименку – 36. Він родом з Харкова. До 2019 року чоловік був найманим працівником у компаніях, що займаються постачанням витратних матеріалів для готелів і ресторанів. Близько п’яти років тому Руслан відкрив власний бізнес, сам став таким постачальником і почав продавати та доставляти представникам готельно-ресторанної галузі різноманітні товари: від професійної хімії до серветок та одноразового посуду.



Пропрацювавши в цій сфері немалий проміжок часу, підприємець зрозумів, що вона – недостатньо цифровізована. Через це між замовниками та постачальниками нерідко виникають проблеми та непорозуміння.



«Зазвичай замовлення відбуваються у таких месенджерах як вайбер чи телеграм. Ці способи комунікації є досить некомфорними, адже через велику кількість заявок у постачальника часто виникає певний хаос та плутанина. Як результат – замовнику можуть доставити не той товар, чогось не додати або його вартість виявиться вищою ніж раніше», – розповідає підприємець.



Коли Руслану довелося проходити через усі ці труднощі в роботі, у нього виникла ідея створити спеціальну онлайн-платформу для закупівель. Це майданчик, на якому замовник та постачальник зможуть знаходити одне одного, комунікувати, домовлятися про ціну, зручно оформляти замовлення та вести електронний документообіг. Як це працюватиме, стартапер розповідає на прикладі ресторану. Адже саме такі заклади працюють одразу з багатьма постачальниками, замовляючи і продукти харчування, і миючі засоби, і різноманітні розхідні матеріали.



«Спочатку відповідальний за закупівлі працівник повинен формувати потреби закладу. Подивитися, що закінчується і чого ще треба докупити. Далі він заходить на нашу платформу і надсилає список всіх необхідних товарів постачальникам. Кожен з них отримує лист-замовлення на свою систему обліку, корегує його, вказуючи, якого товару немає в наявності, який подорожчав тощо. А в ресторані, тим часом, одразу бачать ці зміни, і вже точно знають, на яку доставку їм розраховувати», – каже Руслан.



Він додає, що програма також дозволить вести документообіг, тобто замовник та постачальник зможуть укладати договори онлайн. Крім того, на платформі буде змога безпечно проводити оплату за товари. А ще користувачі отримають доступ до розширеної аналітики, що дозволить їм досліджувати та удосконалювати свої закупівлі. Також в планах стартапера створити на сайті маркетплейс, де продавці зможуть публікувати інформацію про різні акційні пропозиції.



«Наша програма розрахована на малий та середній бізнес. Адже у великих компаній, як правило, вже є схожі системи для полегшення процесу закупівель. Щоправда, вони або зроблені ними самими або куплені за великі гроші. Ми ж хочемо зробити доступну платформу, якою за невелику суму зможуть користуватися всі охочі. Саме такого ресурсу в Україні поки що немає», – каже чоловік.



Тестувати онлайн-платформу Руслан планує за участі представників готельно-ресторанного бізнесу. В майбутньому ж користуватися ресурсом зможуть інші галузі підприємництва на навіть громадські організації, що мають стосунок до закупівель. Для постачальників система буде доступна по підписці, для замовників – основні функції хочуть зробити безплатними.



Попри те, що ідея створити ресурс для закупівель у Руслана виникла вже давно, розвивати її заважав основний бізнес. Все змінила війна, з приходм якої чоловік змушений був покинути рідне місто та роботу і разом з сім’єю переїхати на Волинь. Саме тоді, каже, вирішив нарешті взятися за розвиток свого стартапу та втілити задумане у життя.



Це процес Руслан почав з навчання і саморозвитку: подав заявку на національну акселераційну програму «Власне», в рамках якої упродовж чотирьох місяців отримував нові знання з ведення підприємництва на базі



Довідка: Національний акселератор «Власне» реалізовує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та державної установи Офіс з розвитку підприємництва та експорту за підтримки міжнародної технологічної компанії Mastercard і ПриватБанк.



«Спочатку навчання було онлайн, а потім ми проходили майстер-майнди в центрі Дія.Бізнес у Луцьку. Одразу склалося класне враження, була приємна атмосфера, приємні люди. Навчання стало для мене корисним, я багато дізнався про маркетинг, фінанси, гранти. Дещо з цього я вже впровадив у своїй діяльності, зокрема, в фінансовій частині.



Крім того, було важливо познайомитися з місцевими підприємцями, налагодити нові зв’язки. Саме навчання і вдосконалення все більше змушує мене рухатися далі», – розповідає чоловік.





Сьогодні розробка Руслана перебуває на етапі мінімального життєздатного продукту, так званого МЖП (MVP). Це тестова версія програми, яка має обмежений набір функцій, але яку вже можна презентувати майбутнім клієнтам та інвесторам.



«Ми зараз активно працюємо над формуванням пропозиції, почали спілкуватися з потенційними клієнтами. Це і постачальники, і замовники. Презентуємо їм наш первісний варіант майбутнього сайту, організовуємо зворотній зв’язок. Нам важливо зрозуміти, чи цікаво буде людям користуватися цією системою, чи необхідна вона їм взагалі. Тобто зараз ми будуємо наш продукт разом з клієнтом», – каже Руслан.



Команда Руслана, окрім нього самого, складається ще з двох осіб: людини, яка відповідає за ІТ-складову та розробку, а також СММ-спеціаліста, що робить рекламу та комунікує з клієнтами, до слова, не лише українськими.



«Ми націлені і на більш розвинені ринки. Зараз ведемо переговори з Німеччиною та сподіваємося, що наша платформа зможе діяти і в Європі. Але поки що ми хочемо зрозуміти, чи потребують вони взагалі такої цифровізації, адже ні для кого не секрет, що Європа більш консервативна в цьому плані», – каже чоловік.



Сьогодні Руслан перебуває в активному пошуку джерел додаткового фінансування та інвесторів. Адже, щоб зробити програму повноцінною йому необхідні кошти. Він активно проходить навчання і сподівається, що в майбутньому його ідея полегшить робочі процеси багатьом постачальникам та замовникам.



«Поки що мій стартап – це далеко не історія успіху. Зараз я просто роблю те, що приносить мені задоволення. Я був найманим працівником і зрозумів, що це не моє. Що я хочу сам щось робити, робити з нуля, робити те, чого ще немає. І якщо це мені близько до серця, то треба цим займатися, треба ризикувати. Я йшов з найманої роботи без заощаджень, без чіткого плану. Я просто вирішив, що я хочу створювати, а не вбудовуватися в якісь системи, які мені не подобаються», – розповідає Руслан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Харківський підприємець Руслан Юхименко, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Луцька, розвиває власний стартап.Разом з маленькою командою він працює над створенням онлайн-платформи для закупівель, аналогів якої ще немає в Україні. Цей електронний майданчик об'єднає постачальників та замовників з різних галузей бізнесу та допоможе їм простіше купувати, комунікувати та вести документообіг.Журналістипоспілкувалися з чоловіком та дізналися, як виникла ця ідея та які вона має перспективи для розвитку на теренах України й закордоном.Руслану Юхименку – 36. Він родом з Харкова. До 2019 року чоловік був найманим працівником у компаніях, що займаються постачанням витратних матеріалів для готелів і ресторанів. Близько п’яти років тому Руслан відкрив власний бізнес, сам став таким постачальником і почав продавати та доставляти представникам готельно-ресторанної галузі різноманітні товари: від професійної хімії до серветок та одноразового посуду.Пропрацювавши в цій сфері немалий проміжок часу, підприємець зрозумів, що вона – недостатньо цифровізована. Через це між замовниками та постачальниками нерідко виникають проблеми та непорозуміння.«Зазвичай замовлення відбуваються у таких месенджерах як вайбер чи телеграм. Ці способи комунікації є досить некомфорними, адже через велику кількість заявок у постачальника часто виникає певний хаос та плутанина. Як результат – замовнику можуть доставити не той товар, чогось не додати або його вартість виявиться вищою ніж раніше», – розповідає підприємець.Коли Руслану довелося проходити через усі ці труднощі в роботі, у нього виникла ідея створити спеціальну онлайн-платформу для закупівель. Це майданчик, на якому замовник та постачальник зможуть знаходити одне одного, комунікувати, домовлятися про ціну, зручно оформляти замовлення та вести електронний документообіг. Як це працюватиме, стартапер розповідає на прикладі ресторану. Адже саме такі заклади працюють одразу з багатьма постачальниками, замовляючи і продукти харчування, і миючі засоби, і різноманітні розхідні матеріали.«Спочатку відповідальний за закупівлі працівник повинен формувати потреби закладу. Подивитися, що закінчується і чого ще треба докупити. Далі він заходить на нашу платформу і надсилає список всіх необхідних товарів постачальникам. Кожен з них отримує лист-замовлення на свою систему обліку, корегує його, вказуючи, якого товару немає в наявності, який подорожчав тощо. А в ресторані, тим часом, одразу бачать ці зміни, і вже точно знають, на яку доставку їм розраховувати», – каже Руслан.Він додає, що програма також дозволить вести документообіг, тобто замовник та постачальник зможуть укладати договори онлайн. Крім того, на платформі буде змога безпечно проводити оплату за товари. А ще користувачі отримають доступ до розширеної аналітики, що дозволить їм досліджувати та удосконалювати свої закупівлі. Також в планах стартапера створити на сайті маркетплейс, де продавці зможуть публікувати інформацію про різні акційні пропозиції.«Наша програма розрахована на малий та середній бізнес. Адже у великих компаній, як правило, вже є схожі системи для полегшення процесу закупівель. Щоправда, вони або зроблені ними самими або куплені за великі гроші. Ми ж хочемо зробити доступну платформу, якою за невелику суму зможуть користуватися всі охочі. Саме такого ресурсу в Україні поки що немає», – каже чоловік.Тестувати онлайн-платформу Руслан планує за участі представників готельно-ресторанного бізнесу. В майбутньому ж користуватися ресурсом зможуть інші галузі підприємництва на навіть громадські організації, що мають стосунок до закупівель. Для постачальників система буде доступна по підписці, для замовників – основні функції хочуть зробити безплатними.Попри те, що ідея створити ресурс для закупівель у Руслана виникла вже давно, розвивати її заважав основний бізнес. Все змінила війна, з приходм якої чоловік змушений був покинути рідне місто та роботу і разом з сім’єю переїхати на Волинь. Саме тоді, каже, вирішив нарешті взятися за розвиток свого стартапу та втілити задумане у життя.Це процес Руслан почав з навчання і саморозвитку: подав заявку на національну акселераційну програму «Власне», в рамках якої упродовж чотирьох місяців отримував нові знання з ведення підприємництва на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку «Спочатку навчання було онлайн, а потім ми проходили майстер-майнди в центрі Дія.Бізнес у Луцьку. Одразу склалося класне враження, була приємна атмосфера, приємні люди. Навчання стало для мене корисним, я багато дізнався про маркетинг, фінанси, гранти. Дещо з цього я вже впровадив у своїй діяльності, зокрема, в фінансовій частині.Крім того, було важливо познайомитися з місцевими підприємцями, налагодити нові зв’язки. Саме навчання і вдосконалення все більше змушує мене рухатися далі», – розповідає чоловік.Сьогодні розробка Руслана перебуває на етапі мінімального життєздатного продукту, так званого МЖП (MVP). Це тестова версія програми, яка має обмежений набір функцій, але яку вже можна презентувати майбутнім клієнтам та інвесторам.«Ми зараз активно працюємо над формуванням пропозиції, почали спілкуватися з потенційними клієнтами. Це і постачальники, і замовники. Презентуємо їм наш первісний варіант майбутнього сайту, організовуємо зворотній зв’язок. Нам важливо зрозуміти, чи цікаво буде людям користуватися цією системою, чи необхідна вона їм взагалі. Тобто зараз ми будуємо наш продукт разом з клієнтом», – каже Руслан.Команда Руслана, окрім нього самого, складається ще з двох осіб: людини, яка відповідає за ІТ-складову та розробку, а також СММ-спеціаліста, що робить рекламу та комунікує з клієнтами, до слова, не лише українськими.«Ми націлені і на більш розвинені ринки. Зараз ведемо переговори з Німеччиною та сподіваємося, що наша платформа зможе діяти і в Європі. Але поки що ми хочемо зрозуміти, чи потребують вони взагалі такої цифровізації, адже ні для кого не секрет, що Європа більш консервативна в цьому плані», – каже чоловік.Сьогодні Руслан перебуває в активному пошуку джерел додаткового фінансування та інвесторів. Адже, щоб зробити програму повноцінною йому необхідні кошти. Він активно проходить навчання і сподівається, що в майбутньому його ідея полегшить робочі процеси багатьом постачальникам та замовникам.«Поки що мій стартап – це далеко не історія успіху. Зараз я просто роблю те, що приносить мені задоволення. Я був найманим працівником і зрозумів, що це не моє. Що я хочу сам щось робити, робити з нуля, робити те, чого ще немає. І якщо це мені близько до серця, то треба цим займатися, треба ризикувати. Я йшов з найманої роботи без заощаджень, без чіткого плану. Я просто вирішив, що я хочу створювати, а не вбудовуватися в якісь системи, які мені не подобаються», – розповідає Руслан.

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