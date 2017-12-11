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У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО

У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО
14-метрову ялинку у Нововолинськ привезли із села Стара Лішня з приватного господарства. Під час встановлення дерево тріснуло.

Прикрашати її мали за кілька днів. Щороку виробниче комунальне господарство самостійно виготовляє іграшки. Та цього року до виготовлення прикрас долучилися учні нововолинських шкіл, - пише Буг.

Як розповів директор ВУКГ Артем Жигалюк, найкращі іграшки прикрасять головну ялинку міста.

14-метрова красуня видалася занадто високою і коли її встановили, тріснув стовбур та обвалилася частина дерева.

Жигалюк говорить, що є запасний варіант ялинки і доведеться привезти нову.
У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО
У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО
У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО
У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО
У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО
У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО


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Теги: ялинка, Нововолинськ
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