У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО
Сьогодні, 16:50
14-метрову ялинку у Нововолинськ привезли із села Стара Лішня з приватного господарства. Під час встановлення дерево тріснуло.
Прикрашати її мали за кілька днів. Щороку виробниче комунальне господарство самостійно виготовляє іграшки. Та цього року до виготовлення прикрас долучилися учні нововолинських шкіл, - пише Буг.
Як розповів директор ВУКГ Артем Жигалюк, найкращі іграшки прикрасять головну ялинку міста.
14-метрова красуня видалася занадто високою і коли її встановили, тріснув стовбур та обвалилася частина дерева.
Жигалюк говорить, що є запасний варіант ялинки і доведеться привезти нову.
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Прикрашати її мали за кілька днів. Щороку виробниче комунальне господарство самостійно виготовляє іграшки. Та цього року до виготовлення прикрас долучилися учні нововолинських шкіл, - пише Буг.
Як розповів директор ВУКГ Артем Жигалюк, найкращі іграшки прикрасять головну ялинку міста.
14-метрова красуня видалася занадто високою і коли її встановили, тріснув стовбур та обвалилася частина дерева.
Жигалюк говорить, що є запасний варіант ялинки і доведеться привезти нову.
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