У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО





Прикрашати її мали за кілька днів. Щороку виробниче комунальне господарство самостійно виготовляє іграшки. Та цього року до виготовлення прикрас долучилися учні нововолинських шкіл, - пише



Як розповів директор ВУКГ Артем Жигалюк, найкращі іграшки прикрасять головну ялинку міста.



14-метрова красуня видалася занадто високою і коли її встановили, тріснув стовбур та обвалилася частина дерева.



Жигалюк говорить, що є запасний варіант ялинки і доведеться привезти нову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-метрову ялинку у Нововолинськ привезли із села Стара Лішня з приватного господарства. Під час встановлення дерево тріснуло.Прикрашати її мали за кілька днів. Щороку виробниче комунальне господарство самостійно виготовляє іграшки. Та цього року до виготовлення прикрас долучилися учні нововолинських шкіл, - пише Буг Як розповів директор ВУКГ, найкращі іграшки прикрасять головну ялинку міста.14-метрова красуня видалася занадто високою і коли її встановили, тріснув стовбур та обвалилася частина дерева.Жигалюк говорить, що є запасний варіант ялинки і доведеться привезти нову.

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