Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни, – волинський нардеп





Про це пише народний депутат Ігор Лапін в своєму блозі на 24tv.ua, - повідомляє



«Ви уявляєте, кого нам сьогодні наголосують у закордонних округах Росії люди з паспортами РФ на виборах і президента, і парламенту. Це ще один елемент гібридної війни, в контексті “орусєнія” українців. В добровільно-примусовому порядку нашим громадянам, будуть «впарювати» громадянство і паспорти РФ. Але ми маємо вітати і всіляко сприяти людям, котрі в час збройної агресії прагнуть громадянства держави-агресора. Нехай краще вони будуть офіційно росіянами, ніж користаються перевагами українських паспортів і б’ють нас в спину на нашій землі», – пише нардеп.



Лапін переконаний, що нікому не слід заважати отримати російське громадянство, відмовляти їх, звертатись до совісті, спогадів, вдячності, ще чогось – нікого й ніколи не слід зупиняти.



«Їхнє рішення зменшує небезпечний тягар для нашого суспільства і заодно зменшує роботу для СБУ. Але лише в тому випадку, якщо депутати в найкоротші терміни подбають про нормативну базу: як допустимо і прийнятно виявляти наявність російського громадянства, в який спосіб це має підтверджуватись перед законом, що і в якому порядку робити далі, як вирішувати господарські суперечки з тепер вже іноземними громадянами», – вважає парламетар.



«В цьому контексті ще раз наголошую також на необхідності згуртуватися навколо законопроекту 9266, який позбавляє іноземців обиратися і бути обраними на території України. Це стосується лише тих громадян, які присягнули на вірність іншій державі, отримали паспорт іншої держави, але ще в них залишився не анульований паспорт України. Це дуже корисна для національної безпеки України ініціатива – лише слід забезпечити їй відповідний правовий супровід. Адже перш за все, громадянство – це відповідальність. Не стільки права, скільки обов’язки – як мінімум, поки країна протистоїть збройній навалі агресора. У нашому законодавстві є дуже небезпечна прогалина: відсутність правових механізмів позбавлення громадянства і головне – виборчих прав осіб, що є громадянами інших держав. Або як мінімум – позбавлення виборчих прав громадян ворожих до України держав, котрі мають до нас територіальні претензії», – додає він.



«Таких небагато, ми їх всі прекрасно знаємо, тому перелік буде коротким і вичерпним. Ми всі, на жаль, знайомі з практикою роботи більшості наших судів. Тому для таких випадків – формальне визнання власника російського паспорту більше не громадянином України – навряд чи варто в законі визначати обов’язковість судової процедури. Як мінімум до кінця окупації бодай найменшої латки нашої землі це має відбуватись за прощеною процедурою: скажімо, достатньо наявності копії російського паспорту, засвідченої представником СБУ та поліції. Тоді вилучається український паспорт і на певний період надається тимчасова довідка – для залагодження питань з житлом, бізнесом, роботою, позиками тощо. Головне, щоб такі довідки не давали права на участь у виборах. Бо владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни. Жодних конфліктів не має виникати: ми ж не викидатимемо особу в нікуди. Тепер людина має громадянство іншої держави – і ми з цим беззаперечно згодні. Просто захищаємо свій власний правовий і політичний простір від зовнішніх втручань», – підсумовує Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно Путін заявив, що хоче спростити отримання громадянства РФ для українців. Нічого нового не вигадали з моменту анексії Криму. Так само напередодні видавали паспорти, які потім “пішли” на референдум.Про це пише народний депутатв своєму блозі на 24tv.ua, - повідомляє ВАР «Ви уявляєте, кого нам сьогодні наголосують у закордонних округах Росії люди з паспортами РФ на виборах і президента, і парламенту. Це ще один елемент гібридної війни, в контексті “орусєнія” українців. В добровільно-примусовому порядку нашим громадянам, будуть «впарювати» громадянство і паспорти РФ. Але ми маємо вітати і всіляко сприяти людям, котрі в час збройної агресії прагнуть громадянства держави-агресора. Нехай краще вони будуть офіційно росіянами, ніж користаються перевагами українських паспортів і б’ють нас в спину на нашій землі», – пише нардеп.Лапін переконаний, що нікому не слід заважати отримати російське громадянство, відмовляти їх, звертатись до совісті, спогадів, вдячності, ще чогось – нікого й ніколи не слід зупиняти.«Їхнє рішення зменшує небезпечний тягар для нашого суспільства і заодно зменшує роботу для СБУ. Але лише в тому випадку, якщо депутати в найкоротші терміни подбають про нормативну базу: як допустимо і прийнятно виявляти наявність російського громадянства, в який спосіб це має підтверджуватись перед законом, що і в якому порядку робити далі, як вирішувати господарські суперечки з тепер вже іноземними громадянами», – вважає парламетар.«В цьому контексті ще раз наголошую також на необхідності згуртуватися навколо законопроекту 9266, який позбавляє іноземців обиратися і бути обраними на території України. Це стосується лише тих громадян, які присягнули на вірність іншій державі, отримали паспорт іншої держави, але ще в них залишився не анульований паспорт України. Це дуже корисна для національної безпеки України ініціатива – лише слід забезпечити їй відповідний правовий супровід. Адже перш за все, громадянство – це відповідальність. Не стільки права, скільки обов’язки – як мінімум, поки країна протистоїть збройній навалі агресора. У нашому законодавстві є дуже небезпечна прогалина: відсутність правових механізмів позбавлення громадянства і головне – виборчих прав осіб, що є громадянами інших держав. Або як мінімум – позбавлення виборчих прав громадян ворожих до України держав, котрі мають до нас територіальні претензії», – додає він.«Таких небагато, ми їх всі прекрасно знаємо, тому перелік буде коротким і вичерпним. Ми всі, на жаль, знайомі з практикою роботи більшості наших судів. Тому для таких випадків – формальне визнання власника російського паспорту більше не громадянином України – навряд чи варто в законі визначати обов’язковість судової процедури. Як мінімум до кінця окупації бодай найменшої латки нашої землі це має відбуватись за прощеною процедурою: скажімо, достатньо наявності копії російського паспорту, засвідченої представником СБУ та поліції. Тоді вилучається український паспорт і на певний період надається тимчасова довідка – для залагодження питань з житлом, бізнесом, роботою, позиками тощо. Головне, щоб такі довідки не давали права на участь у виборах. Бо владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни. Жодних конфліктів не має виникати: ми ж не викидатимемо особу в нікуди. Тепер людина має громадянство іншої держави – і ми з цим беззаперечно згодні. Просто захищаємо свій власний правовий і політичний простір від зовнішніх втручань», – підсумовує Ігор Лапін.

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