вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Військового прокурора в Луцьку звинуватили в рейдерстві. ФОТО

Військового прокурора в Луцьку звинуватили в рейдерстві. ФОТО
На вулиці Карпенка-Карого, 3 у Луцьку заварили в’їзні ворота на територію, за яку йде спір у судах, і змінили вхідний замок в адмінбудівлі. Представники підприємства, які займали цю територію, звинувачують у рейдерському захопленні майна військового прокурора.

Про це пише інтернет-видання «Волинь24» з посиланням на директора юридичної консалтингової компанії Олену Черьомуху.

За словами юриста, за територію площею 1,04 гектара і будівлі, розташовані на ній (це двоповерхова контора, складське приміщення, гараж на три бокси, механічні майстерні, столярний цех і КПП), нині триває спір у судах. Олена Черьомуха представляє в них орендне будівельно-монтажне управління «Репер», яке користувалося цією земельною ділянкою і майном, що з радянських часів належало військовим.

Військова прокуратура Луцького гарнізону звернулася з позовом в суд, щоб повернути цю земельну ділянку і майно Міністерству оборони.

«Позов військової прокуратури в першій інстанції був задоволений повністю, а рішенням Рівненського апеляційного господарського суду в позові військового прокурора було відмовлено, відповідно попереднє рішення було скасоване», – стверджує директор юридичної консалтингової компанії.

Олена Черьомуха каже, що з позовом до Господарського суду Волинської області про витребування приміщень і повернення земельної ділянки звертався військовий прокурор Богдан Гончар. В апеляційну інстанцію вже звертався «Репер».

«Потім знову той же прокурор Богдан Гончар звернувся із касаційною скаргою до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. За його касаційною скаргою було відкрито відповідне касаційне провадження, а справу призначили до розгляду 17 січня 2019 року», – зазначає Олена Черьомуха.

На її переконання, до часу, поки суд не розгляне касаційне провадження, жодних дій стосовно майна і землі робити не можна.

Проте у п’ятницю, 7 грудня, близько 14-ї години невідомі особи заварили в’їзні ворота на територію, повісили замки на хвіртку і замінили замок вхідних дверей в адмінбудівлі.

Директор юридичної консалтингової компанії звинувачує в незаконних діях військового прокурора Богдана Гончара.

«Відомо що обшуки здійснювалися прокурором Богданом Гончаром, який брав участь у господарській справі за його ж позовом, який він особисто підписував до нашого підприємства – орендного будівельно-монтажного управління «Репер» – про витребування цих приміщень та повернення земельної ділянки шляхом підписання відповідного акту прийому-передач», – каже Олена Черьомуха.

Дізнавшись про незрозумілі дії, представники підприємства «Репер», звернулися у Луцький міський відділ поліції, та, не діждавшись жодної реакції, зателефонували місцевим ЗМІ.

Олена Черьомуха вважає, що те, що сьогодні відбулося на території, – це не обшук, а рейдерське захоплення підприємства.

«Він захопив не тільки територію, але й приміщення, про що свідчать зварювальні встановленні агрегати, які не притаманні обшуку», – стверджує юрист.

«Якби дійсно в цій ситуації обшук мав місце, то були б дотримані відповідні вимоги, передбаченні КПК (Кримінальним процесуальним кодексом – ред.). Військовий прокурор не має права проводити зварювальні роботи із залученням інших працівників військової прокуратури. У період, коли Україна перебуває у воєнному стані, ми вважаємо такі дії ганебними. Відбирання чужого майна всупереч рішенню суду фактично вже на очах можна аналізувати як самоуправство. А якщо ж будуть встановленні ще якісь правопорушення, це може бути привласнення службовими особами чужого майна», – заявляє юрист, що відстоює інтереси ОБМУ «Репер».

Олена Черьомуха заявляє, що прокурор Богдан Гончар має особисту зацікавленість у цьому майні.

«Нині ми вже звернулися з відповідною скаргою до військового прокурора Західного регіону для того, аби з’ясувати підстави знаходження тут працівників військової прокуратури, адже діючий КПК забороняє органам прокуратури проводити слідство».

Військового прокурора в Луцьку звинуватили в рейдерстві. ФОТО
Військового прокурора в Луцьку звинуватили в рейдерстві. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конфлікт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії»: Меркель покинула свій пост
Сьогодні, 02:39
Військового прокурора в Луцьку звинуватили в рейдерстві. ФОТО
Сьогодні, 01:59
Депутат Волиньради отримав орден
Сьогодні, 00:44
8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Із крижаної пастки на Волині врятували пса. ФОТО
07 грудень, 22:50
Схожі новини
«Тікають до приїзду поліції»: у будинку в центрі Луцька продовжують незаконні роботи «Тікають до приїзду поліції»: у будинку в центрі Луцька продовжують незаконні роботи
27 листопад, 15:45
Луцькі підприємці кажуть, що тепловики заважають їм працювати Луцькі підприємці кажуть, що тепловики заважають їм працювати
10 листопад, 11:58
У луцькому будинку чоловік хоче вибити стіну проти волі мешканців У луцькому будинку чоловік хоче вибити стіну проти волі мешканців
08 листопад, 11:44
Відомий психолог у Луцьку заявила про тиск і звільняється з роботи Відомий психолог у Луцьку заявила про тиск і звільняється з роботи
04 вересень, 05:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії»: Меркель покинула свій пост
Сьогодні, 02:39
 0
Військового прокурора в Луцьку звинуватили в рейдерстві. ФОТО
Сьогодні, 01:59
 0
Депутат Волиньради отримав орден
Сьогодні, 00:44
 0
8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Із крижаної пастки на Волині врятували пса. ФОТО
07 грудень, 22:50
 0
Медіа
відео
1/8