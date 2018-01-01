Військового прокурора в Луцьку звинуватили в рейдерстві. ФОТО





Про це пише інтернет-видання «Олену Черьомуху.



За словами юриста, за територію площею 1,04 гектара і будівлі, розташовані на ній (це двоповерхова контора, складське приміщення, гараж на три бокси, механічні майстерні, столярний цех і КПП), нині триває спір у судах. Олена Черьомуха представляє в них орендне будівельно-монтажне управління «Репер», яке користувалося цією земельною ділянкою і майном, що з радянських часів належало військовим.



Військова прокуратура Луцького гарнізону звернулася з позовом в суд, щоб повернути цю земельну ділянку і майно Міністерству оборони.



«Позов військової прокуратури в першій інстанції був задоволений повністю, а рішенням Рівненського апеляційного господарського суду в позові військового прокурора було відмовлено, відповідно попереднє рішення було скасоване», – стверджує директор юридичної консалтингової компанії.



Олена Черьомуха каже, що з позовом до Господарського суду Волинської області про витребування приміщень і повернення земельної ділянки звертався військовий прокурор Богдан Гончар. В апеляційну інстанцію вже звертався «Репер».



«Потім знову той же прокурор Богдан Гончар звернувся із касаційною скаргою до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. За його касаційною скаргою було відкрито відповідне касаційне провадження, а справу призначили до розгляду 17 січня 2019 року», – зазначає Олена Черьомуха.



На її переконання, до часу, поки суд не розгляне касаційне провадження, жодних дій стосовно майна і землі робити не можна.



Проте у п’ятницю, 7 грудня, близько 14-ї години невідомі особи заварили в’їзні ворота на територію, повісили замки на хвіртку і замінили замок вхідних дверей в адмінбудівлі.



Директор юридичної консалтингової компанії звинувачує в незаконних діях військового прокурора Богдана Гончара.



«Відомо що обшуки здійснювалися прокурором Богданом Гончаром, який брав участь у господарській справі за його ж позовом, який він особисто підписував до нашого підприємства – орендного будівельно-монтажного управління «Репер» – про витребування цих приміщень та повернення земельної ділянки шляхом підписання відповідного акту прийому-передач», – каже Олена Черьомуха.



Дізнавшись про незрозумілі дії, представники підприємства «Репер», звернулися у Луцький міський відділ поліції, та, не діждавшись жодної реакції, зателефонували місцевим ЗМІ.



Олена Черьомуха вважає, що те, що сьогодні відбулося на території, – це не обшук, а рейдерське захоплення підприємства.



«Він захопив не тільки територію, але й приміщення, про що свідчать зварювальні встановленні агрегати, які не притаманні обшуку», – стверджує юрист.



«Якби дійсно в цій ситуації обшук мав місце, то були б дотримані відповідні вимоги, передбаченні КПК (Кримінальним процесуальним кодексом – ред.). Військовий прокурор не має права проводити зварювальні роботи із залученням інших працівників військової прокуратури. У період, коли Україна перебуває у воєнному стані, ми вважаємо такі дії ганебними. Відбирання чужого майна всупереч рішенню суду фактично вже на очах можна аналізувати як самоуправство. А якщо ж будуть встановленні ще якісь правопорушення, це може бути привласнення службовими особами чужого майна», – заявляє юрист, що відстоює інтереси ОБМУ «Репер».



Олена Черьомуха заявляє, що прокурор Богдан Гончар має особисту зацікавленість у цьому майні.



«Нині ми вже звернулися з відповідною скаргою до військового прокурора Західного регіону для того, аби з’ясувати підстави знаходження тут працівників військової прокуратури, адже діючий КПК забороняє органам прокуратури проводити слідство».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Карпенка-Карого, 3 у Луцьку заварили в’їзні ворота на територію, за яку йде спір у судах, і змінили вхідний замок в адмінбудівлі. Представники підприємства, які займали цю територію, звинувачують у рейдерському захопленні майна військового прокурора.Про це пише інтернет-видання « Волинь24 » з посиланням на директора юридичної консалтингової компаніїЗа словами юриста, за територію площею 1,04 гектара і будівлі, розташовані на ній (це двоповерхова контора, складське приміщення, гараж на три бокси, механічні майстерні, столярний цех і КПП), нині триває спір у судах. Олена Черьомуха представляє в них орендне будівельно-монтажне управління «Репер», яке користувалося цією земельною ділянкою і майном, що з радянських часів належало військовим.Військова прокуратура Луцького гарнізону звернулася з позовом в суд, щоб повернути цю земельну ділянку і майно Міністерству оборони.«Позов військової прокуратури в першій інстанції був задоволений повністю, а рішенням Рівненського апеляційного господарського суду в позові військового прокурора було відмовлено, відповідно попереднє рішення було скасоване», – стверджує директор юридичної консалтингової компанії.Олена Черьомуха каже, що з позовом до Господарського суду Волинської області про витребування приміщень і повернення земельної ділянки звертався військовий прокурор. В апеляційну інстанцію вже звертався «Репер».«Потім знову той же прокурор Богдан Гончар звернувся із касаційною скаргою до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. За його касаційною скаргою було відкрито відповідне касаційне провадження, а справу призначили до розгляду 17 січня 2019 року», – зазначає Олена Черьомуха.На її переконання, до часу, поки суд не розгляне касаційне провадження, жодних дій стосовно майна і землі робити не можна.Проте у п’ятницю, 7 грудня, близько 14-ї години невідомі особи заварили в’їзні ворота на територію, повісили замки на хвіртку і замінили замок вхідних дверей в адмінбудівлі.Директор юридичної консалтингової компанії звинувачує в незаконних діях військового прокурора Богдана Гончара.«Відомо що обшуки здійснювалися прокурором Богданом Гончаром, який брав участь у господарській справі за його ж позовом, який він особисто підписував до нашого підприємства – орендного будівельно-монтажного управління «Репер» – про витребування цих приміщень та повернення земельної ділянки шляхом підписання відповідного акту прийому-передач», – каже Олена Черьомуха.Дізнавшись про незрозумілі дії, представники підприємства «Репер», звернулися у Луцький міський відділ поліції, та, не діждавшись жодної реакції, зателефонували місцевим ЗМІ.Олена Черьомуха вважає, що те, що сьогодні відбулося на території, – це не обшук, а рейдерське захоплення підприємства.«Він захопив не тільки територію, але й приміщення, про що свідчать зварювальні встановленні агрегати, які не притаманні обшуку», – стверджує юрист.«Якби дійсно в цій ситуації обшук мав місце, то були б дотримані відповідні вимоги, передбаченні КПК (Кримінальним процесуальним кодексом – ред.). Військовий прокурор не має права проводити зварювальні роботи із залученням інших працівників військової прокуратури. У період, коли Україна перебуває у воєнному стані, ми вважаємо такі дії ганебними. Відбирання чужого майна всупереч рішенню суду фактично вже на очах можна аналізувати як самоуправство. А якщо ж будуть встановленні ще якісь правопорушення, це може бути привласнення службовими особами чужого майна», – заявляє юрист, що відстоює інтереси ОБМУ «Репер».Олена Черьомуха заявляє, що прокурор Богдан Гончар має особисту зацікавленість у цьому майні.«Нині ми вже звернулися з відповідною скаргою до військового прокурора Західного регіону для того, аби з’ясувати підстави знаходження тут працівників військової прокуратури, адже діючий КПК забороняє органам прокуратури проводити слідство».

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