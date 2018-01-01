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Опублікували зворушливе відео з весілля сільського голови з Волині

Опублікували зворушливе відео з весілля сільського голови з Волині
У мережі з'явилось відео з весілля сільського голови Дерно Олександра Гуча і його коханої Вікторії Романюк.

Про це йдеться на сторінці "Save Memories - Стильна відеозйомка" у мережі Facebook.

"Весілля Сашка (Олександр Гуч) та Вікторії (Viktoriia Romanchuk) запам’ятається своєю українською темою. Усе весілля пройшло в етностилі, ніби машина часу відкинула тебе на років 50 назад і ти занурився у прекрасний світ древніх весільних традицій", - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, пара узаконила свої стосунки та обвінчалася влітку 2018 року.


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Теги: одруження, Олександр Гуч, історія
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