Опублікували зворушливе відео з весілля сільського голови з Волині

Олександра Гуча і його коханої Вікторії Романюк.



Про це йдеться на сторінці "Save Memories - Стильна відеозйомка" у мережі Facebook.



"Весілля Сашка (Олександр Гуч) та Вікторії (Viktoriia Romanchuk) запам’ятається своєю українською темою. Усе весілля пройшло в етностилі, ніби машина часу відкинула тебе на років 50 назад і ти занурився у прекрасний світ древніх весільних традицій", - йдеться у дописі.



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Нагадаємо, пара узаконила свої стосунки та обвінчалася влітку 2018 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилось відео з весілля сільського голови Дерноі його коханоїПро це йдеться на сторінці "Save Memories - Стильна відеозйомка" у мережі Facebook."Весілля Сашка (Олександр Гуч) та Вікторії (Viktoriia Romanchuk) запам’ятається своєю українською темою. Усе весілля пройшло в етностилі, ніби машина часу відкинула тебе на років 50 назад і ти занурився у прекрасний світ древніх весільних традицій", - йдеться у дописі.Нагадаємо, пара узаконила свої стосунки та обвінчалася влітку 2018 року.

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