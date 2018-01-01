Опублікували зворушливе відео з весілля сільського голови з Волині
Сьогодні, 10:19
У мережі з'явилось відео з весілля сільського голови Дерно Олександра Гуча і його коханої Вікторії Романюк.
Про це йдеться на сторінці "Save Memories - Стильна відеозйомка" у мережі Facebook.
"Весілля Сашка (Олександр Гуч) та Вікторії (Viktoriia Romanchuk) запам’ятається своєю українською темою. Усе весілля пройшло в етностилі, ніби машина часу відкинула тебе на років 50 назад і ти занурився у прекрасний світ древніх весільних традицій", - йдеться у дописі.
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Нагадаємо, пара узаконила свої стосунки та обвінчалася влітку 2018 року.
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Про це йдеться на сторінці "Save Memories - Стильна відеозйомка" у мережі Facebook.
"Весілля Сашка (Олександр Гуч) та Вікторії (Viktoriia Romanchuk) запам’ятається своєю українською темою. Усе весілля пройшло в етностилі, ніби машина часу відкинула тебе на років 50 назад і ти занурився у прекрасний світ древніх весільних традицій", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сільський голова з Волині розповів зворушливу історію кохання
Нагадаємо, пара узаконила свої стосунки та обвінчалася влітку 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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