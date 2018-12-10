У Києві влаштували стрілянину по студентах





Внаслідок конфлікту постраждали кілька студентів, - пише



"В учасників інциденту спочатку була словесна перепалка, а потім почалася бійка з використанням газових балончиків. Крім цього, один з учасників кілька разів вистрілив вгору", ‒ пояснили в поліції.



Як повідомили самі потерпілі, невідомі особи намагалися посадити студентку в машину, але за неї заступилися її товариші. Після цього почалася бійка, в ході якої нападники почали стріляти, а дівчині бризнули в обличчя перцевим балончиком, - пише



"На асфальті залишилися множинні сліди крові, розкидані гільзи і магазин від пістолета... В результаті конфлікту двоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчині бризнули "перцем". Всі вони були госпіталізовані в лікарню", ‒ розповіли деталі у виданні.



Правоохоронці також повідомили, що встановили всіх причетних до події осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 10 грудня, неподалік від гуртожитків Київського політехнічного інституту трапилася бійка зі стріляниною.Внаслідок конфлікту постраждали кілька студентів, - пише Обозреватель "В учасників інциденту спочатку була словесна перепалка, а потім почалася бійка з використанням газових балончиків. Крім цього, один з учасників кілька разів вистрілив вгору", ‒ пояснили в поліції.Як повідомили самі потерпілі, невідомі особи намагалися посадити студентку в машину, але за неї заступилися її товариші. Після цього почалася бійка, в ході якої нападники почали стріляти, а дівчині бризнули в обличчя перцевим балончиком, - пише "Інформатор" "На асфальті залишилися множинні сліди крові, розкидані гільзи і магазин від пістолета... В результаті конфлікту двоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчині бризнули "перцем". Всі вони були госпіталізовані в лікарню", ‒ розповіли деталі у виданні.Правоохоронці також повідомили, що встановили всіх причетних до події осіб.

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