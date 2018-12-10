У Києві влаштували стрілянину по студентах
Сьогодні, 12:28
У понеділок, 10 грудня, неподалік від гуртожитків Київського політехнічного інституту трапилася бійка зі стріляниною.
Внаслідок конфлікту постраждали кілька студентів, - пише Обозреватель.
"В учасників інциденту спочатку була словесна перепалка, а потім почалася бійка з використанням газових балончиків. Крім цього, один з учасників кілька разів вистрілив вгору", ‒ пояснили в поліції.
Як повідомили самі потерпілі, невідомі особи намагалися посадити студентку в машину, але за неї заступилися її товариші. Після цього почалася бійка, в ході якої нападники почали стріляти, а дівчині бризнули в обличчя перцевим балончиком, - пише "Інформатор".
"На асфальті залишилися множинні сліди крові, розкидані гільзи і магазин від пістолета... В результаті конфлікту двоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчині бризнули "перцем". Всі вони були госпіталізовані в лікарню", ‒ розповіли деталі у виданні.
Правоохоронці також повідомили, що встановили всіх причетних до події осіб.
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Внаслідок конфлікту постраждали кілька студентів, - пише Обозреватель.
"В учасників інциденту спочатку була словесна перепалка, а потім почалася бійка з використанням газових балончиків. Крім цього, один з учасників кілька разів вистрілив вгору", ‒ пояснили в поліції.
Як повідомили самі потерпілі, невідомі особи намагалися посадити студентку в машину, але за неї заступилися її товариші. Після цього почалася бійка, в ході якої нападники почали стріляти, а дівчині бризнули в обличчя перцевим балончиком, - пише "Інформатор".
"На асфальті залишилися множинні сліди крові, розкидані гільзи і магазин від пістолета... В результаті конфлікту двоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчині бризнули "перцем". Всі вони були госпіталізовані в лікарню", ‒ розповіли деталі у виданні.
Правоохоронці також повідомили, що встановили всіх причетних до події осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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