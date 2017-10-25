Як вберегтися від грипу і застуди: ТОП-5 порад





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“Найкращий спосіб вберегтися від грипу — щорічна вакцинація. Але навіть вакцинованим людям варто дбати про власне здоров’я і дотримуватись базових правил, щоби уникнути розповсюдження інфекції”, — йдеться у повідомленні.



Отже, за версією МОЗ, найбільш дієві заходи протидії зимовим захворюванням такі:



1. Вакцинуйтеся



Найкращий спосіб вберегтися від грипу — щорічна вакцинація. Вакцинуватися проти грипу не пізно упродовж усього сезону грипу. Цього року доступні дві вакцини проти грипу: вакцину “Ваксігрип Тетра” можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а “Джісі Флю” — від шести місяців. Їх можна придбати в аптеці.



2. Мийте руки і не торкайтеся обличчя



Очі, рот та ніс для мікробів є чимось на кшталт вхідних дверей. На руках дуже багато мікробів, тож торкаючись руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм.



Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.



3. Дотримуйтеся чистоти



Ретельно очистіть та продезинфікуйте поверхні, до яких часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах.



Дбайте, щоби приміщення періодично провітрювалось. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.



4. Розвивайте корисні звички



Стежте за достатньою кількістю сну, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.



5. Тримайте дистанцію



Якщо захворіли ви — залишайтеся вдома, якщо хтось поруч — уникайте близького контакту. Це найпростіше правило допоможе зберегти здоров’я, адже грип швидко передається, а перебування хворого в людних місцях сприяє поширенню інфекції. Якщо все ж необхідно вийти з дому під час хвороби — одягайте хірургічну маску. Маска не може захистити вас від хвороби, а лише стримати ваші бактерії, щоб не заразити інших.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я України розповіло, як у розпал сезону українцям захистити себе від вірусної інфекції грипу та ГРВІ.Про це повідомляє УНН , посилаючись на прес-службу МОЗ.“Найкращий спосіб вберегтися від грипу — щорічна вакцинація. Але навіть вакцинованим людям варто дбати про власне здоров’я і дотримуватись базових правил, щоби уникнути розповсюдження інфекції”, — йдеться у повідомленні.Отже, за версією МОЗ, найбільш дієві заходи протидії зимовим захворюванням такі:Найкращий спосіб вберегтися від грипу — щорічна вакцинація. Вакцинуватися проти грипу не пізно упродовж усього сезону грипу. Цього року доступні дві вакцини проти грипу: вакцину “Ваксігрип Тетра” можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а “Джісі Флю” — від шести місяців. Їх можна придбати в аптеці.Очі, рот та ніс для мікробів є чимось на кшталт вхідних дверей. На руках дуже багато мікробів, тож торкаючись руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм.Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.Ретельно очистіть та продезинфікуйте поверхні, до яких часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах.Дбайте, щоби приміщення періодично провітрювалось. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.Стежте за достатньою кількістю сну, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.Якщо захворіли ви — залишайтеся вдома, якщо хтось поруч — уникайте близького контакту. Це найпростіше правило допоможе зберегти здоров’я, адже грип швидко передається, а перебування хворого в людних місцях сприяє поширенню інфекції. Якщо все ж необхідно вийти з дому під час хвороби — одягайте хірургічну маску. Маска не може захистити вас від хвороби, а лише стримати ваші бактерії, щоб не заразити інших.

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