Луцьк покажуть у новому тревел-шоу від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
Уже скоро опублікують випуск нового тревел-шоу від творців проекту «Орел і Решка». «Героєм» програми «Дома лучше» буде Луцьк.
Про це йдеться на офіційній сторінці «Орла і Решки».
Нагадаємо, режисер та екс-ведучий програми «Орел і Решка» Євгеній Синельников зі знімальною групою 3 дні провів у Луцьку, знімаючи матеріал для нової тревел-програми про Україну «Дома лучше».
Так, зйомки у Луцьку стартували 19 жовтня та завершилися 22 жовтня.
"Ми би хотіли прорекламувати Луцьк, та за нас це уже зроила 200-гривнева купюра", - проанонсували автори проекту.
Зазначимо, випуск «Дома лучше» вийде 12 грудня 0 19:00 на офіційному ютуб-каналі «Орла і Решки».
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Про це йдеться на офіційній сторінці «Орла і Решки».
Нагадаємо, режисер та екс-ведучий програми «Орел і Решка» Євгеній Синельников зі знімальною групою 3 дні провів у Луцьку, знімаючи матеріал для нової тревел-програми про Україну «Дома лучше».
Так, зйомки у Луцьку стартували 19 жовтня та завершилися 22 жовтня.
"Ми би хотіли прорекламувати Луцьк, та за нас це уже зроила 200-гривнева купюра", - проанонсували автори проекту.
Зазначимо, випуск «Дома лучше» вийде 12 грудня 0 19:00 на офіційному ютуб-каналі «Орла і Решки».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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