Луцьк покажуть у новому тревел-шоу від творців «Орла і Решки». ВІДЕО





Про це йдеться на офіційній сторінці «Орла і Решки».



Нагадаємо, режисер та екс-ведучий програми «Орел і Решка» Євгеній Синельников зі знімальною групою



Так, зйомки у Луцьку стартували 19 жовтня та завершилися 22 жовтня.



"Ми би хотіли прорекламувати Луцьк, та за нас це уже зроила 200-гривнева купюра", - проанонсували автори проекту.



Зазначимо, випуск «Дома лучше» вийде 12 грудня 0 19:00 на офіційному ютуб-каналі «Орла і Решки».





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