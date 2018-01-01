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Луцьк покажуть у новому тревел-шоу від творців «Орла і Решки». ВІДЕО

Луцьк покажуть у новому тревел-шоу від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Уже скоро опублікують випуск нового тревел-шоу від творців проекту «Орел і Решка». «Героєм» програми «Дома лучше» буде Луцьк.

Про це йдеться на офіційній сторінці «Орла і Решки».

Нагадаємо, режисер та екс-ведучий програми «Орел і Решка» Євгеній Синельников зі знімальною групою 3 дні провів у Луцьку, знімаючи матеріал для нової тревел-програми про Україну «Дома лучше».

Так, зйомки у Луцьку стартували 19 жовтня та завершилися 22 жовтня.

"Ми би хотіли прорекламувати Луцьк, та за нас це уже зроила 200-гривнева купюра", - проанонсували автори проекту.

Зазначимо, випуск «Дома лучше» вийде 12 грудня 0 19:00 на офіційному ютуб-каналі «Орла і Решки».


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Теги: Орел і Решка, тревел-шоу, Луцьк
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