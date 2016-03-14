Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО
Сьогодні, 01:50
На відкритому чемпіонаті Волинської області кіокушинкай карате тріумфували господарі змагань.
Про це повідомляє Вісник і К.
У Луцьку відбувся відкритий чемпіонат Волині з кіокушинкай карате. За словами президента волинської федерації цього виду єдиноборства Дмитра Москвича, щороку змагання набирають все більше популярності.
Нинішній турнір зібрав 204 спортсменів з дев’яти спортивних клубів, які представляли Волинську (Луцьк і Ковель), Київську, Рівненську Львівську і Тернопільську області.
Попри наявність серйозних суперників і дуже запеклу конкуренцію, Волинська обласна федерація кіокушинкай карате виборола першість на змаганнях.
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Про це повідомляє Вісник і К.
У Луцьку відбувся відкритий чемпіонат Волині з кіокушинкай карате. За словами президента волинської федерації цього виду єдиноборства Дмитра Москвича, щороку змагання набирають все більше популярності.
Нинішній турнір зібрав 204 спортсменів з дев’яти спортивних клубів, які представляли Волинську (Луцьк і Ковель), Київську, Рівненську Львівську і Тернопільську області.
Попри наявність серйозних суперників і дуже запеклу конкуренцію, Волинська обласна федерація кіокушинкай карате виборола першість на змаганнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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