Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО





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У Луцьку відбувся відкритий чемпіонат Волині з кіокушинкай карате. За словами президента волинської федерації цього виду єдиноборства Дмитра Москвича, щороку змагання набирають все більше популярності.



Нинішній турнір зібрав 204 спортсменів з дев’яти спортивних клубів, які представляли Волинську (Луцьк і Ковель), Київську, Рівненську Львівську і Тернопільську області.



Попри наявність серйозних суперників і дуже запеклу конкуренцію, Волинська обласна федерація кіокушинкай карате виборола першість на змаганнях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На відкритому чемпіонаті Волинської області кіокушинкай карате тріумфували господарі змагань.Про це повідомляє Вісник і К У Луцьку відбувся відкритий чемпіонат Волині з кіокушинкай карате. За словами президента волинської федерації цього виду єдиноборства, щороку змагання набирають все більше популярності.Нинішній турнір зібрав 204 спортсменів з дев’яти спортивних клубів, які представляли Волинську (Луцьк і Ковель), Київську, Рівненську Львівську і Тернопільську області.Попри наявність серйозних суперників і дуже запеклу конкуренцію, Волинська обласна федерація кіокушинкай карате виборола першість на змаганнях.

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