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Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО

Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО
На відкритому чемпіонаті Волинської області кіокушинкай карате тріумфували господарі змагань.

Про це повідомляє Вісник і К.

У Луцьку відбувся відкритий чемпіонат Волині з кіокушинкай карате. За словами президента волинської федерації цього виду єдиноборства Дмитра Москвича, щороку змагання набирають все більше популярності.

Нинішній турнір зібрав 204 спортсменів з дев’яти спортивних клубів, які представляли Волинську (Луцьк і Ковель), Київську, Рівненську Львівську і Тернопільську області.

Попри наявність серйозних суперників і дуже запеклу конкуренцію, Волинська обласна федерація кіокушинкай карате виборола першість на змаганнях.

Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО
Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО
Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО
Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО
Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО
Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО
Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО

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Теги: карате, Волинь
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