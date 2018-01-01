Батьки б'ють на сполох: через кір у Любешові не закривають школу







Наразі проводяться епідеміологічні дослідження та відповідні заходи. А ось у режимі роботи ліцею поки що змін немає,- - пише газета



Крім того, як повідомила в.о. завідувача Любешівського районного лабораторного відділу Катерина Лещук, 11 uhelyz отримали два екстрені повідомлення про нові випадки кору у цій же сім’ї.



Така ситуація, зокрема, запровадження незначних карантинних заходів у Любешівському ліцеї викликала чималий ажіотаж серед батьків, чиї діти тут навчаються. Багато хто не розуміє, чому заборонено проводити свята, інші масові заходи, мовляв, варто було би взагалі зачинити навчальний заклад.



У групі "Я люблю Любешів" Олеся Ющишин написала: "...І цей карантин, щоб Ви собі розуміли-це карантин лише на масові заходи які мали відбуватись найближчим часом у школі. Просто?", - йдеться у дописі.



У Любешівському районному лабораторному відділенні повідомили, що всі заходи, котрі нині проводяться, передбачені Наказом МОЗ №188 від 17.05.2005 «Про затвердження «Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором». Після того, як 3 грудня з інфекційного відділення їм надійшло екстрене повідомлення про зареєстрований випадок кору під питанням, вони одразу ж розробили план протиепідемічних заходів та провели епідрозслідування. Направили план цих заходів директору ліцею, головному лікарю ЦПМСД, були повідомлені про згаданий випадок і керівники всіх гілок влади. Відповідно до тієї ж Інструкції, наголошують у лабораторному відділенні, діяти в такій ситуації треба не чекаючи результатів лабораторного дослідження. Тому вже 3 грудня і був введений карантинний режим у ліцеї.



Одним із пунктів розробленого плану протиепідемічних заходів є обмеження проведення культурно-масових заходів у ліцеї від 3 до 23 грудня. На цей же період всі контактні особи з хворим по класу взяті на облік. Негайно була відсторонена від навчання рідна сестричка-другокласниця хворого хлопчика – до проведення їй щеплення або закінчення карантину. Директору ліцею цим планом рекомендовано негайно відсторонити від навчання дітей, котрим не проведено вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень.



При виявленні нових хворих мають негайно приймати міри щодо їхньої ізоляції, діагностики і лікування та повідомити лабораторне відділення. Так само негайно рекомендували директору провести профілактичні щеплення проти кору працівників ліцею та нещеплених дітей. Крім того, у лабораторному відділенні наголосили: лише при виявленні трьох і більше випадків реєструється спалах кору. Тож таким чином, зважаючи на те, що кір зафіксовано лише в одній сім’ї, поки що не призупинене навчання в любешівському ліцеї.



Як повідомили в тому ж лабораторному відділенні, 6 грудня в Любешівському ліцеї відбулася зустріч батьків, котрі відмовляються щеплювати дітей від кору, із їхніми фахівцями та сімейними лікарями. Батькам пояснювали про можливі ризики ускладнень від кору, відтак переконували в необхідності проведення профщеплення, адже у вакцинованих - менший ризик захворювання і легший його перебіг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навчання у ліцеї Любешова поки що не припинене, незважаючи на те, що захворювання на кір школяра лабораторно підтвердилося.Наразі проводяться епідеміологічні дослідження та відповідні заходи. А ось у режимі роботи ліцею поки що змін немає,- - пише газета Нове життя Крім того, як повідомила в.о. завідувача Любешівського районного лабораторного відділу, 11 uhelyz отримали два екстрені повідомлення про нові випадки кору у цій же сім’ї.Така ситуація, зокрема, запровадження незначних карантинних заходів у Любешівському ліцеї викликала чималий ажіотаж серед батьків, чиї діти тут навчаються. Багато хто не розуміє, чому заборонено проводити свята, інші масові заходи, мовляв, варто було би взагалі зачинити навчальний заклад.У групі "Я люблю Любешів"написала: "...І цей карантин, щоб Ви собі розуміли-це карантин лише на масові заходи які мали відбуватись найближчим часом у школі. Просто?", - йдеться у дописі.У Любешівському районному лабораторному відділенні повідомили, що всі заходи, котрі нині проводяться, передбачені Наказом МОЗ №188 від 17.05.2005 «Про затвердження «Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором». Після того, як 3 грудня з інфекційного відділення їм надійшло екстрене повідомлення про зареєстрований випадок кору під питанням, вони одразу ж розробили план протиепідемічних заходів та провели епідрозслідування. Направили план цих заходів директору ліцею, головному лікарю ЦПМСД, були повідомлені про згаданий випадок і керівники всіх гілок влади. Відповідно до тієї ж Інструкції, наголошують у лабораторному відділенні, діяти в такій ситуації треба не чекаючи результатів лабораторного дослідження. Тому вже 3 грудня і був введений карантинний режим у ліцеї.Одним із пунктів розробленого плану протиепідемічних заходів є обмеження проведення культурно-масових заходів у ліцеї від 3 до 23 грудня. На цей же період всі контактні особи з хворим по класу взяті на облік. Негайно була відсторонена від навчання рідна сестричка-другокласниця хворого хлопчика – до проведення їй щеплення або закінчення карантину. Директору ліцею цим планом рекомендовано негайно відсторонити від навчання дітей, котрим не проведено вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень.При виявленні нових хворих мають негайно приймати міри щодо їхньої ізоляції, діагностики і лікування та повідомити лабораторне відділення. Так само негайно рекомендували директору провести профілактичні щеплення проти кору працівників ліцею та нещеплених дітей. Крім того, у лабораторному відділенні наголосили: лише при виявленні трьох і більше випадків реєструється спалах кору. Тож таким чином, зважаючи на те, що кір зафіксовано лише в одній сім’ї, поки що не призупинене навчання в любешівському ліцеї.Як повідомили в тому ж лабораторному відділенні, 6 грудня в Любешівському ліцеї відбулася зустріч батьків, котрі відмовляються щеплювати дітей від кору, із їхніми фахівцями та сімейними лікарями. Батькам пояснювали про можливі ризики ускладнень від кору, відтак переконували в необхідності проведення профщеплення, адже у вакцинованих - менший ризик захворювання і легший його перебіг.

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