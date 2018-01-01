Батьки б'ють на сполох: через кір у Любешові не закривають школу
Сьогодні, 10:18
Навчання у ліцеї Любешова поки що не припинене, незважаючи на те, що
захворювання на кір школяра лабораторно підтвердилося.
Наразі проводяться епідеміологічні дослідження та відповідні заходи. А ось у режимі роботи ліцею поки що змін немає,- - пише газета Нове життя.
Крім того, як повідомила в.о. завідувача Любешівського районного лабораторного відділу Катерина Лещук, 11 uhelyz отримали два екстрені повідомлення про нові випадки кору у цій же сім’ї.
Така ситуація, зокрема, запровадження незначних карантинних заходів у Любешівському ліцеї викликала чималий ажіотаж серед батьків, чиї діти тут навчаються. Багато хто не розуміє, чому заборонено проводити свята, інші масові заходи, мовляв, варто було би взагалі зачинити навчальний заклад.
У групі "Я люблю Любешів" Олеся Ющишин написала: "...І цей карантин, щоб Ви собі розуміли-це карантин лише на масові заходи які мали відбуватись найближчим часом у школі. Просто?", - йдеться у дописі.
У Любешівському районному лабораторному відділенні повідомили, що всі заходи, котрі нині проводяться, передбачені Наказом МОЗ №188 від 17.05.2005 «Про затвердження «Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором». Після того, як 3 грудня з інфекційного відділення їм надійшло екстрене повідомлення про зареєстрований випадок кору під питанням, вони одразу ж розробили план протиепідемічних заходів та провели епідрозслідування. Направили план цих заходів директору ліцею, головному лікарю ЦПМСД, були повідомлені про згаданий випадок і керівники всіх гілок влади. Відповідно до тієї ж Інструкції, наголошують у лабораторному відділенні, діяти в такій ситуації треба не чекаючи результатів лабораторного дослідження. Тому вже 3 грудня і був введений карантинний режим у ліцеї.
Одним із пунктів розробленого плану протиепідемічних заходів є обмеження проведення культурно-масових заходів у ліцеї від 3 до 23 грудня. На цей же період всі контактні особи з хворим по класу взяті на облік. Негайно була відсторонена від навчання рідна сестричка-другокласниця хворого хлопчика – до проведення їй щеплення або закінчення карантину. Директору ліцею цим планом рекомендовано негайно відсторонити від навчання дітей, котрим не проведено вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень.
При виявленні нових хворих мають негайно приймати міри щодо їхньої ізоляції, діагностики і лікування та повідомити лабораторне відділення. Так само негайно рекомендували директору провести профілактичні щеплення проти кору працівників ліцею та нещеплених дітей. Крім того, у лабораторному відділенні наголосили: лише при виявленні трьох і більше випадків реєструється спалах кору. Тож таким чином, зважаючи на те, що кір зафіксовано лише в одній сім’ї, поки що не призупинене навчання в любешівському ліцеї.
Як повідомили в тому ж лабораторному відділенні, 6 грудня в Любешівському ліцеї відбулася зустріч батьків, котрі відмовляються щеплювати дітей від кору, із їхніми фахівцями та сімейними лікарями. Батькам пояснювали про можливі ризики ускладнень від кору, відтак переконували в необхідності проведення профщеплення, адже у вакцинованих - менший ризик захворювання і легший його перебіг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
захворювання на кір школяра лабораторно підтвердилося.
Наразі проводяться епідеміологічні дослідження та відповідні заходи. А ось у режимі роботи ліцею поки що змін немає,- - пише газета Нове життя.
Крім того, як повідомила в.о. завідувача Любешівського районного лабораторного відділу Катерина Лещук, 11 uhelyz отримали два екстрені повідомлення про нові випадки кору у цій же сім’ї.
Така ситуація, зокрема, запровадження незначних карантинних заходів у Любешівському ліцеї викликала чималий ажіотаж серед батьків, чиї діти тут навчаються. Багато хто не розуміє, чому заборонено проводити свята, інші масові заходи, мовляв, варто було би взагалі зачинити навчальний заклад.
У групі "Я люблю Любешів" Олеся Ющишин написала: "...І цей карантин, щоб Ви собі розуміли-це карантин лише на масові заходи які мали відбуватись найближчим часом у школі. Просто?", - йдеться у дописі.
У Любешівському районному лабораторному відділенні повідомили, що всі заходи, котрі нині проводяться, передбачені Наказом МОЗ №188 від 17.05.2005 «Про затвердження «Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором». Після того, як 3 грудня з інфекційного відділення їм надійшло екстрене повідомлення про зареєстрований випадок кору під питанням, вони одразу ж розробили план протиепідемічних заходів та провели епідрозслідування. Направили план цих заходів директору ліцею, головному лікарю ЦПМСД, були повідомлені про згаданий випадок і керівники всіх гілок влади. Відповідно до тієї ж Інструкції, наголошують у лабораторному відділенні, діяти в такій ситуації треба не чекаючи результатів лабораторного дослідження. Тому вже 3 грудня і був введений карантинний режим у ліцеї.
Одним із пунктів розробленого плану протиепідемічних заходів є обмеження проведення культурно-масових заходів у ліцеї від 3 до 23 грудня. На цей же період всі контактні особи з хворим по класу взяті на облік. Негайно була відсторонена від навчання рідна сестричка-другокласниця хворого хлопчика – до проведення їй щеплення або закінчення карантину. Директору ліцею цим планом рекомендовано негайно відсторонити від навчання дітей, котрим не проведено вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень.
При виявленні нових хворих мають негайно приймати міри щодо їхньої ізоляції, діагностики і лікування та повідомити лабораторне відділення. Так само негайно рекомендували директору провести профілактичні щеплення проти кору працівників ліцею та нещеплених дітей. Крім того, у лабораторному відділенні наголосили: лише при виявленні трьох і більше випадків реєструється спалах кору. Тож таким чином, зважаючи на те, що кір зафіксовано лише в одній сім’ї, поки що не призупинене навчання в любешівському ліцеї.
Як повідомили в тому ж лабораторному відділенні, 6 грудня в Любешівському ліцеї відбулася зустріч батьків, котрі відмовляються щеплювати дітей від кору, із їхніми фахівцями та сімейними лікарями. Батькам пояснювали про можливі ризики ускладнень від кору, відтак переконували в необхідності проведення профщеплення, адже у вакцинованих - менший ризик захворювання і легший його перебіг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зіткнулися легковик та позашляховик
Сьогодні, 10:55
Маршрутка влетіла у вантажівку: один із пасажирів загинув
Сьогодні, 10:24
Батьки б'ють на сполох: через кір у Любешові не закривають школу
Сьогодні, 10:18
Медіа