«Буде навіть гірше», – Тарас Шкітер про передвиборчі обіцянки щодо зниження тарифів





Про це в ефірі 112 каналу зазначив співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, передає



Він переконаний, що політики на цьому питання будуть маніпулювати.



"Дійсно, тарифи високі, люди не мають змоги сплачувати. І саме політики будуть апелювати: вдвічі зменшувати, вчетверо. Зводити до Президента, хоча він не впливає на це, адже на це впливає Кабінет Міністрів. Можна прогнозувати, що будуть певні політики запрошувати людей на тарифний майдан, на який вже кілька разів запрошували.



З 1-го січня зросте вартість ціни на тепло і до людей будуть апелювати. Але я не впевнений, що ті, хто буде апелювати і збирати людей, змінять цю ситуацію. До того ж я прогнозую, що вони нічого не змінять. А, думаю, буде навіть гірше", – заявив Тарас Шкітер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тарифне питання в Україні повністю лежить в політичній площині, адже країна зараз заходить в передвиборчий етап.Про це в ефірі 112 каналу зазначив співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", передає Конкурент Він переконаний, що політики на цьому питання будуть маніпулювати."Дійсно, тарифи високі, люди не мають змоги сплачувати. І саме політики будуть апелювати: вдвічі зменшувати, вчетверо. Зводити до Президента, хоча він не впливає на це, адже на це впливає Кабінет Міністрів. Можна прогнозувати, що будуть певні політики запрошувати людей на тарифний майдан, на який вже кілька разів запрошували.З 1-го січня зросте вартість ціни на тепло і до людей будуть апелювати. Але я не впевнений, що ті, хто буде апелювати і збирати людей, змінять цю ситуацію. До того ж я прогнозую, що вони нічого не змінять. А, думаю, буде навіть гірше", – заявив Тарас Шкітер.

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