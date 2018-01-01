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Повідомили, що Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 3 дні

Повідомили, що Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 3 дні
Генеральне консульство Республіки Польщі в Луцьку не працюватиме 3 дні: 24, 25, 26 грудня.

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.

"Інформуємо, що 24, 25, 26 грудня 2018 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює. 15 грудня 2018 р. консульство приймає заявників відповідно до графіку роботи установи", - йдеться у повідомлені.

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Нагадаємо, що з 2017 року в українському календарі державних свят додалося ще одне - Католицьке Різдво. 25 грудня - офіційний неробочий день (вівторок). Тому для створення оптимальних умов праці та відпочинку, понеділок, що передує святу, також буде вихідним.


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Теги: Генконсульство, Польща, Луцьк
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