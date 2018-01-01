Повідомили, що Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 3 дні
Сьогодні, 15:35
Генеральне консульство Республіки Польщі в Луцьку не працюватиме 3 дні: 24, 25, 26 грудня.
Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.
"Інформуємо, що 24, 25, 26 грудня 2018 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює. 15 грудня 2018 р. консульство приймає заявників відповідно до графіку роботи установи", - йдеться у повідомлені.
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Нагадаємо, що з 2017 року в українському календарі державних свят додалося ще одне - Католицьке Різдво. 25 грудня - офіційний неробочий день (вівторок). Тому для створення оптимальних умов праці та відпочинку, понеділок, що передує святу, також буде вихідним.
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Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.
"Інформуємо, що 24, 25, 26 грудня 2018 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює. 15 грудня 2018 р. консульство приймає заявників відповідно до графіку роботи установи", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які робочі дні у грудні переносяться на суботу
Нагадаємо, що з 2017 року в українському календарі державних свят додалося ще одне - Католицьке Різдво. 25 грудня - офіційний неробочий день (вівторок). Тому для створення оптимальних умов праці та відпочинку, понеділок, що передує святу, також буде вихідним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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