Повідомили, що Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 3 дні

Генеральне консульство Республіки Польщі в Луцьку не працюватиме 3 дні: 24, 25, 26 грудня.Про це йдеться на офіційній сторінці відомства."Інформуємо, що 24, 25, 26 грудня 2018 р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює. 15 грудня 2018 р. консульство приймає заявників відповідно до графіку роботи установи", - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, що з 2017 року в українському календарі державних свят додалося ще одне - Католицьке Різдво. 25 грудня - офіційний неробочий день (вівторок). Тому для створення оптимальних умов праці та відпочинку, понеділок, що передує святу, також буде вихідним.