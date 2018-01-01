Покровський розповів про «шабаш» та «балаган» у Луцькраді

Андрій Покровський розповів про третій рік свого депутатства.



Про це він розповів в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, – пише



Обранець громади зазначив, що більшість його ініціатив, як депутата, упродовж року системно блокувалися. До цього додався ще й тиск на бізнес, співвласником якого є політик.



«Далеко не для всіх депутатів інтереси міста стоять на першому місці. І в першу чергу це стосується депутатів так званої більшості», – зауважив він.



Окремо Андрій Покровський виділив саботаж проекту рішення, яким він пропонував забезпечити кожну луцьку школу хоча б одним мультибордом (сучасний навчальний пристрій, який поєднує в собі великий сенсорний екран та потужний комп’ютер з інтерактивними навчальними програмами).



«Нашою командою було розроблено проект рішення, яким передбачалася закупівля мультибордів в усі школи міста. Прикро, що міська рада та міське управління освіти всіляко саботували цей процес. Доходило навіть до абсурду – вчителям забороняли приходити на інформаційні зустрічі для ознайомлення з роботою та можливостями мультиборду. В результаті, провладна більшість не підтримала цей проект рішення», – сказав обранець громади.



До слова, Андрій Покровський за власні кошти придбав 3 мультиборди на суму 386 тисяч гривень для луцьких шкіл.



Окрім цього, депутат пояснив, чому він пропустив багато сесійних засідань у 2017 році.



«У 2017 році в Луцькраді відбувався балаган. Щотижня збиралися позачергові сесії, призначалися засідання постійних комісій для винесення якогось чергового гострого питання на сесію, пов’язаного з переформатуванням влади», – зазначив він.



«На деякі з цих засідань я не ходив принципово, оскільки не хотів брати участь в шабаші, який відбувався в міській раді, а на інші не міг потрапити, бо не був вчасно поінформований», – резюмував Андрій Покровський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцькради та засновник Громадянського Руху «Свідомі»розповів про третій рік свого депутатства.Про це він розповів в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, – пише Конкурент Обранець громади зазначив, що більшість його ініціатив, як депутата, упродовж року системно блокувалися. До цього додався ще й тиск на бізнес, співвласником якого є політик.«Далеко не для всіх депутатів інтереси міста стоять на першому місці. І в першу чергу це стосується депутатів так званої більшості», – зауважив він.Окремо Андрій Покровський виділив саботаж проекту рішення, яким він пропонував забезпечити кожну луцьку школу хоча б одним мультибордом (сучасний навчальний пристрій, який поєднує в собі великий сенсорний екран та потужний комп’ютер з інтерактивними навчальними програмами).«Нашою командою було розроблено проект рішення, яким передбачалася закупівля мультибордів в усі школи міста. Прикро, що міська рада та міське управління освіти всіляко саботували цей процес. Доходило навіть до абсурду – вчителям забороняли приходити на інформаційні зустрічі для ознайомлення з роботою та можливостями мультиборду. В результаті, провладна більшість не підтримала цей проект рішення», – сказав обранець громади.До слова, Андрій Покровський за власні кошти придбав 3 мультиборди на суму 386 тисяч гривень для луцьких шкіл.Окрім цього, депутат пояснив, чому він пропустив багато сесійних засідань у 2017 році.«У 2017 році в Луцькраді відбувався балаган. Щотижня збиралися позачергові сесії, призначалися засідання постійних комісій для винесення якогось чергового гострого питання на сесію, пов’язаного з переформатуванням влади», – зазначив він.«На деякі з цих засідань я не ходив принципово, оскільки не хотів брати участь в шабаші, який відбувався в міській раді, а на інші не міг потрапити, бо не був вчасно поінформований», – резюмував Андрій Покровський.

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