Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО





Зазвичай іграшки ВУКГ робить самостійно, та цьогорічні ялинки міста, не лише головна, а й ті, які розташовані на Шахтарському та 15-му мікрорайоні, будуть в прикрасах, які передали зі шкіл та садків Нововолинська, - пише



Робили їх з різноманітних матеріалів: пластикових пляшок, коробок, дисків, фольги.



Як розповіла насальник дільниці благоустрою ВУКГ Світлана Жукова, яка координувала на місці роботу, на головну ялинку зібрали іграшки зі шкіл №1, 2, 3, 4, а також з 4-го та 6-го дитячого садка. ЗДО №6 передав найбільше прикрас.



Іграшками з інших навчальних закладів вберуть ялинки на Шахтарському та 15-му мікрорайоні.



Нагадаємо, встановити ялинку планували 7-го грудня, однак



Запалювати вогники на ялинці будуть традиційно – на День Святого Миколая.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го грудня у Нововолинську прикрашали головну ялинку міста іграшками, які виготовили та передали школи і садки.Зазвичай іграшки ВУКГ робить самостійно, та цьогорічні ялинки міста, не лише головна, а й ті, які розташовані на Шахтарському та 15-му мікрорайоні, будуть в прикрасах, які передали зі шкіл та садків Нововолинська, - пише Буг Робили їх з різноманітних матеріалів: пластикових пляшок, коробок, дисків, фольги.Як розповіла насальник дільниці благоустрою ВУКГ, яка координувала на місці роботу, на головну ялинку зібрали іграшки зі шкіл №1, 2, 3, 4, а також з 4-го та 6-го дитячого садка. ЗДО №6 передав найбільше прикрас.Іграшками з інших навчальних закладів вберуть ялинки на Шахтарському та 15-му мікрорайоні.Нагадаємо, встановити ялинку планували 7-го грудня, однак 14-метрове дерево зламалося під час монтажу і довелося його замінити. 10-го грудня привезли іншу ялинку, заввишки близько 11 метрів.Запалювати вогники на ялинці будуть традиційно – на День Святого Миколая.

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