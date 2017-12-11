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Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО

Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
12-го грудня у Нововолинську прикрашали головну ялинку міста іграшками, які виготовили та передали школи і садки.

Зазвичай іграшки ВУКГ робить самостійно, та цьогорічні ялинки міста, не лише головна, а й ті, які розташовані на Шахтарському та 15-му мікрорайоні, будуть в прикрасах, які передали зі шкіл та садків Нововолинська, - пише Буг.

Робили їх з різноманітних матеріалів: пластикових пляшок, коробок, дисків, фольги.

Як розповіла насальник дільниці благоустрою ВУКГ Світлана Жукова, яка координувала на місці роботу, на головну ялинку зібрали іграшки зі шкіл №1, 2, 3, 4, а також з 4-го та 6-го дитячого садка. ЗДО №6 передав найбільше прикрас.

Іграшками з інших навчальних закладів вберуть ялинки на Шахтарському та 15-му мікрорайоні.

Нагадаємо, встановити ялинку планували 7-го грудня, однак 14-метрове дерево зламалося під час монтажу і довелося його замінити. 10-го грудня привезли іншу ялинку, заввишки близько 11 метрів.

Запалювати вогники на ялинці будуть традиційно – на День Святого Миколая.
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО


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Теги: Нововолинськ, ялинка
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