У Луцьку - справжня зима. Новорічні свята - уже на порозі, а це означає, уже можна скуповувати милі ялинкові іграшки та прикрашати дім.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Ну от і дочекались! Важкуватий робочий тиждень, виснажливе навчання, суцільні домашні клопоти - гадаємо, настав час на перезавантаження вашої системи :)Або ж навпаки - відзначити успіхи, досягнення чи якусь важливу подію. Перший вихідний вечір цього тижня і, напевно, можливість наступного ранку нормально відіспатись від бурхливої ночі. А ще можна і колег підбити на гулянку в Кораблику.Обіцяємо гарну атмосферу, чудову різнопланову музику та моооре пива!Подія:Тип заходу: преміяМісце: Волинський академічний обласний музично-драматичний театр імені Т. Г. ШевченкаПочаток: 16:00Що обіцяють: 14 грудня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка у місті Луцьк відбудеться головна патріотична подія – Премія «Люди Року-2018. Волинь» в рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття».Переможці Премії «Люди року-2018.Волинь» – люди, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю та України в цілому. Організатори дійства не стоять осторонь подій державного значення та прагнуть підтримати патріотичний дух та відзначити людей, які нині допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність. Наша держава повинна знати своїх героїв, тому в рамках дійства буде нагороджено героїв АТО / ООС, про яких гості події дізнаються з відеосюжету, представленого на екрані в день церемонії нагородження.Піднесену атмосферу створюватимуть переможець шоу «Х-Фактор» Олександр Порядинський, співачка Уляна Степаненко, суперфіналістка талант- шоу «Голос. Діти» Єлизавета Яковенко, музичний гурт «Пластилін», бандуристка Ірина Котлицька, «Spivanochka Show» (керівник – Тетяна Ярошик). Ведучі вечора – Сергій Скулинець та Людмила Натанчук. Тема події – «Сам собі країна».Подія:Тип заходу: музичний фестивальМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 19:00Що обіцяють: З 14 по 16 грудня у Луцьку відбудеться XVIII міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez, в рамках якого до нашого міста завітають музиканти з США, Норвегії, Бельгії, Німеччини, Угорщини, Франції, України та Польщі.Фестиваль пройде у Волинському академічному обласному театрі ляльок (вул. Кривий Вал, 18).На поціновувачів джазу чекають виступи всесвітньо відомих гуртів: Leléka, Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue, Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати.А ще можна посьорбати свіжого пивка та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом.Подія:Тип заходу: концертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 18:00Що обіцяють: Зима владно вступає у свої права. А проте і в грудні можна відчути теплий подих сонячної Італії. Луцькі любителі класичної музики матимуть таку нагоду, коли відвідають концерт “Пори року” за участі всесвітньовідомих музикантів ‒ професорів, володарів багатьох престижних нагород, ‒ Катальдо Де Пальма (Італія, скрипка, альт) та заслуженого артиста України Олександра Семчука (Італія – Україна, скрипка) і Академічного камерного оркестру “Кантабіле” Волинської обласної філармонії (художній керівник ‒ народний артист України Товій Рівець).У програмі ‒ твори Антоніо Вівальді, Вольфганга-Амадея Моцарта, Астора Пʼяццоли, Макса Ріхтера, Філіпа Гласса, Євгена Станковича.Концерт відбудеться в суботу, 15 грудня о 18.00 у Палаці культури міста Луцька.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.Подія:Тип заходу: нічний кінопереглядМісце: бібліотека на Грушевського, 1Початок: 20:00Що обіцяють: У ніч із суботи на неділю, 15-16 грудня, починаючи з 20:00 у бібліотеці (за адресою проспект Президента Грушевського, 1) відбудеться останній у цьому році нічний кіноперегляд від проекту «Lutsk night cinema».Орієнтовне завершення кінопоказу припадає на 6 годину ранку.Традиційно команда організаторів уже обрала перед Новим роком стрічки, які створять святковий настрій:«Вартові легенд»«Чотири Різдва»«Відпочинок за обміном»«Жах перед Різдвом»«Це прекрасне життя»«Кожна із кінострічок, які увійшли до фінального списку (насправді, ми мали набагато більше варіантів), – це просто прекрасні твори кіномистецтва до свят. Тут вам і атмосфера, і добрі, цікаві історії, і неймовірний настрій. Саме таким ми хочемо бачити завершення 2018-го року для наших любих глядачів», - повідомили організатори.Вони радять глядачам запастися покривальцями та карематами, щоб ця ніч кіно пройшла максимально комфортно. Також варто взяти із собою гарячі (але безалкольні) напої, смаколики, хорошу компанію та чудовий настрій. Важливо не забути змінне взуття.Захід є безкоштовним, вітаються добровільні внески. На цей кінопоказ можна потрапити за реєстрацією: https://goo.gl/forms/cifUYaxgVCPqDb3k2Подія:Тип заходу: святоМісце: Луцький зоопаркПочаток: 12:00 та 14:00Що обіцяють: У луцькому зоопарку відбудеться святкування Дня святого Миколая. До нас, відповідно до домовленостей із небесною канцелярією, Святий Миколай Чудотворець цьогоріч завітає трохи раніше. Тож провести час у його товаристві ви маєте нагоду в неділю 16 грудня.Обіцяємо - фотозони, аніматорів, квести, розваги, подарунки малятам та частування чаєм і кулішем усім гостям. Вартість квитків на це дійство - 120 гривень дитячий, 50 гривень дорослий, 40 гривень пільговий.Адміністратори зазначають, що кількість місці обмежена. Попередній запис за телефонами: 0660743224, 0509913247, 0666145491.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 31:30Що обіцяють: Вже не вперше у Луцьку та й по всій Україні. «Миколай про тебе не забуде» – щорічна благочинна акція, завданням якої є зібрати та роздати подарунки для тих діток, які могли би залишитися без нашої або батьківської уваги, а також створити особливу чарівну атмосферу свята. У Луцьку акція об’єднає небайдужих волинян, які хочуть привітати неповносправних діток, сиріт, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей та родин бійців АТО, які особливо потребують нашої уваги та любові.Кораблик теж приєднується до цієї акції і в неділю, 16 грудня, у нас відбудеться концерт за участі трьох луцьких гуртів Резус Блюз, Carlos Bandos, Galina Konah & Mann_jj & Сергій Лященко, які своїми виступами теж долучаться до події.До речі, цього року, як повідомляють організатори "Громадська організація "Сучасна Волинь"", за виручені кошти від продажу квитків будуть закуплені солодкі подарунки для діток.Заодно, йдучи на концерт, можете прихопити із собою для малечі солодощі, іграшки, книжки, фарби, олівці, зошити, засоби гігієни..Подія:Тип заходу: забігМісце: ТРЦ «ПортCity»Початок: 13:00Що обіцяють: Благодійний забіг святих Миколаїв традиційно стартує біля ПортCity Lutsk (вул. Сухомлинського, 1). Захід відбудеться 16 грудня з 13:00 год.Цього року силами ніг бігунів організатори хочуть допомогти громадській організації для дітей з особливими потребами та їх батьків «Ресурсний центр «Кольорова капустинка». Усі кошти, зібрані зі стартових внесків учасників, будуть передані на потреби центру.Дистанції - 7 та 2 км для дорослих; 100, 300, 500 м – для діток.Фільм:Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключенияМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 19:30, 20:50, 22:10, 23:30Про що фільм?Артур Каррі був сином працівника маяка на ім'я Том Каррі і жінки на ім'я Атланна. Артур вже в підлітковому віці демонстрував неймовірну силу і швидкість, а також можливість дихати під водою і розмовляти з рибами. Будучи при смерті, Атланна розкрила хлопчикові правду: вона була Королевою Атлантиди, яка перебувала у вигнанні, і пообіцяла, що одного разу Артур стане правителем семи морів. Його батько дав йому освіту і навчив керувати своїми можливостями, що в кінцевому підсумку допомогло йому стати героєм на ім'я Аквамен.Фільм:Жанр: мультфільм, фантастика, бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:30, 12:05, 16:15, 18:25Про що фільм?У центрі сюжету унікальної і інноваційної в візуальному плані картини підліток з Нью-Йорка Майлз Моралес, який живе в світі безмежних можливостей всесвітів Людини-павука, де костюм супергероя носить не тільки він.Фільм:Жанр: комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 13:00, 17:15Про що фільм?Історія про пригоди другокласника Артема, чия сім'я щойно переїхала з великого міста в будинок в Карпатах. До Артема напередодні Дня Святого Миколая несподівано проходить сам Микола. Насправді це злодій в костюмі чарівника. Хлопчику разом з сестрою і місцевими дітлахами доводиться проявити справжню згуртованість, сміливість і винахідливість, щоб перемогти злодія і врятувати справжнього Святого.Фільм:Жанр: жахи, трилерМісце: «Premier City»Початок: 23:55Про що фільм?Рід - симпатичний молодий чоловік, у нього є дружина, маленька дитина і пристойна робота. Але вже багато років його переслідує маніакальне бажання вбити когось ножем для колки льоду. Розуміючи, що боротися з маною все важче, він вирішує від нього позбутися раз і назавжди - вбити повію. Рід розробляє детальний план холоднокровного злочину, до найдрібніших деталей і точного хронометражу. Він передбачив все. Крім того, що на його виклик приїде вона, Джекі, яка працює в стилі БДСМ, схильна до суїциду, підвладна частій і раптовій зміні настрою, романтична і пришелепкувата любителька наносити собі і оточуючим колоті і різані рани.