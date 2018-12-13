У волинянки в маршрутці вкрали гаманець





До поліції потерпіла звернулась 12 грудня о 19 годині, - інформує



Жінка розповіла, що під час поїздки у маршрутному таксі невідома особа витягла з її сумки гаманець, у якому знаходились гроші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському у 58-річної жінки в маршрутці поцупили гаманець з грошима.До поліції потерпіла звернулась 12 грудня о 19 годині, - інформує Володимир.медіа Жінка розповіла, що під час поїздки у маршрутному таксі невідома особа витягла з її сумки гаманець, у якому знаходились гроші.

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