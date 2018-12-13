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У волинянки в маршрутці вкрали гаманець

У волинянки в маршрутці вкрали гаманець
У Володимирі-Волинському у 58-річної жінки в маршрутці поцупили гаманець з грошима.

До поліції потерпіла звернулась 12 грудня о 19 годині, - інформує Володимир.медіа.

Жінка розповіла, що під час поїздки у маршрутному таксі невідома особа витягла з її сумки гаманець, у якому знаходились гроші.

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Теги: крадіжка, гаманець, гроші
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