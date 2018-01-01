В Україні почалася епідемія грипу





Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає



“На 49-му тижні з 3 по 9 грудня показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 528,2 на 100 тисяч населення, що на 1,8% більше епідемічного порогу по Україні”, — йдеться у повідомленні.



Епідемічні пороги перевищені в таких областях:



Харківська — на 23%,

Житомирська — на 12%,

Сумська — на 12%,

Київська — на 12%,

Донецька — на 1,1%.



Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 203 335 осіб, із них 67,3 % діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 2,6 % та 6,7 % відповідно.



Досліджено 101 зразок матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в 27 випадках визначено РНК вірусів грипу типу А.



В Україні спостерігається середня інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення.



З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинували 127 196 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 49-му тижні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідеміологічний поріг - захворіли понад 203 тисяч громадян України.Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН “На 49-му тижні з 3 по 9 грудня показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 528,2 на 100 тисяч населення, що на 1,8% більше епідемічного порогу по Україні”, — йдеться у повідомленні.Харківська — на 23%,Житомирська — на 12%,Сумська — на 12%,Київська — на 12%,Донецька — на 1,1%.Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 203 335 осіб, із них 67,3 % діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 2,6 % та 6,7 % відповідно.Досліджено 101 зразок матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в 27 випадках визначено РНК вірусів грипу типу А.В Україні спостерігається середня інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення.З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинували 127 196 людей.

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