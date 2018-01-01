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В Україні почалася епідемія грипу

В Україні почалася епідемія грипу
На 49-му тижні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідеміологічний поріг - захворіли понад 203 тисяч громадян України.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.

“На 49-му тижні з 3 по 9 грудня показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 528,2 на 100 тисяч населення, що на 1,8% більше епідемічного порогу по Україні”, — йдеться у повідомленні.

Епідемічні пороги перевищені в таких областях:

Харківська — на 23%,
Житомирська — на 12%,
Сумська — на 12%,
Київська — на 12%,
Донецька — на 1,1%.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 203 335 осіб, із них 67,3 % діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 2,6 % та 6,7 % відповідно.

Досліджено 101 зразок матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в 27 випадках визначено РНК вірусів грипу типу А.

В Україні спостерігається середня інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинували 127 196 людей.

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Теги: здоров'я, медики
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